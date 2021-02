«Respetamos a todos los rivales, pero no tememos a ninguno»

Julián Calero destacó el enorme trabajo de sus jugadores para reponerse del gol inicial marcado por la Cultural y apuesta por seguir en esta línea en las tres jornadas que restan y sumar la mayor cantidad de puntos posibles de cara a la segunda fase.

«El resultado ha sido la consecuencia de todo lo que hemos hecho en el campo y el equipo ha sido muy superior en todos los aspectos. Hemos tenido una desgracia en el gol encajado, se ha lesionado Míchel y hemos tenido que hacer un reajuste táctico para intentar estar equilibrados y no cometer errores para quedarnos fuera del partido con un 0-2. En la segunda parte ha sido todo muy fluido y con ocasiones clarísimas para haber terminado el partido», aseguró Julián Calero.

«Tengo que agradecer las palabras de su entrenador el día anterior porque motivó más a mis jugadores. Para nosotros ha sido fantástico porque no valoró todo lo que debía a nuestro equipo. Pero es respetable porque los entrenadores siempre queremos mostrar que nuestro equipo es fuerte. Sabíamos quién venía, teníamos muy clara la forma de jugar y ha salido bien».

Sobre la reacción en la segunda parte, Calero aseguró que «habíamos planeado dejar el carril derecho para Álvaro, ha salido bien; y meter una referencia en el área. Juanma no es un delantero centro rematador, corre al espacio, viene a recibir y va de un lado al otro. Creíamos que era muy importante tener superioridad en el centro del campo. Claudio ha puesto la guinda y el resto ha hecho un trabajo extraordinario. La fuerza del grupo ha ganado el partido».

Calero no quiere que, con la clasificación prácticamente asegura, el equipo se relaje: «Quedan tres jornadas, hay distancia con los rivales, pero el otro día perdimos 3-0 en Luanco y una semana antes habíamos empatado a dos con el Covadonga. Queda trabajo por hacer. Pero ya no es solo la primera posición, sino sumar muchos puntos y tenerlos en la segunda fase con respecto a los demás. Me preocupa más eso que la primera plaza. En esta competición no hay que bajar el pistón, no se puede regular, hay que seguir sumando».

Esta victoria ha llegado después de la dura derrota en Luanco y Calero cree que «eso se debe a las circunstancias de los partidos». «Equipos de la parte baja nos juegan de una manera que igual no nos viene bien. Rivales como Cultural Valladolid o Numancia nos han jugado de otra manera y hemos podido manejar los partidos. En realidad los jugadores tiene la motivación de saber que cada punto es importante, valen lo mismo los sumados ante la Cultural que ante el Covadonga; pero en este caso sumas además el gol average».

El entrenador del Burgos destacó, por supuesto, el aliento de los 2.000 aficionados que pudieron acudir al partido. «Es un tercio de lo que esperamos todos. Es una pena que la afición no pueda disfrutar de su equipo porque está dando una imagen estupenda». Calero cree que fue clave la intervención de Barovero ante Dioni segundos antes del descanso: «El gol de Elgezabal ha sido una desgracia y era clave que no condicionase el partido. Hemos seguido creyendo y por eso hemos dado la vuelta. La intervención de Barovero ha sido clave, pudo ser el 0-2 y perder el partido. Estábamos convencidos que con el 0-1 podíamos dar la vuelta al marcador; y así ha sido».

«Hay segunda fase, no hemos asegurado nada y necesitamos seguir sumando muchos puntos. El Burgos respeta a todo el mundo pero no teme a nadie. Podemos competir con cualquier equipo de Segunda B».