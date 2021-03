Mañueco reitera que la reapertura está condicionada a la UCI

La reapertura del interior de la hostelería, de los centros comerciales y de los gimnasios en Castilla y León está "condicionada" a que la ocupación por covid en las UCI de la Comunidad ronde el 35% (195 pacientes críticos en total), ha aclarado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que confía en que este lunes, 8 de marzo, se cumplan los criterios anunciados el lunes por Francisco Igea y se puedan reactivar así estos sectores en nuestra región.

"La desescalada comenzará cuando se cumplan los criterios. Nunca antes del lunes. Si se cumplen hoy o mañana, el lunes entrará en vigor (el acuerdo para dejar sin efecto estas restricciones), si no... ya veremos. La evolución es positiva, pero vamos a esperar. La prudencia debe guiar nuestros pasos", ha explicado Mañueco.

El presidente de la Junta ha aclarado las dudas surgidas ayer, después de que los consejeros Ángel Ibáñez y Juan Carlos Suárez-Quiñones dieran por seguro que la desescalada comenzaría el lunes. "Si se ha generado confusión, pido disculpas en nombre de los consejeros. Las decIsiones están meridianamente claras. Mañana tenemos Consejo de Gobierno y si hemos llegado a ese nivel (35% de ocupación por covid en las UCI), se firmaría el acuerdo y se eliminarían las medidas excepcionales cuando se publique en el BOCyL. Si no, esperaremos. Todo lo demás es especulación".

Alfonso Fernández Mañueco ha comparecido en rueda de prensa este mediodía junto al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para informar sobre la estrategia de la Comunidad para la captación de Fondos Europeos de Nueva Generación. En su intervención, el líder del Ejecutivo regional también ha indicado que en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Castilla y León volverá a "reclamar, rogar, exigir..." al Gobierno de España que "adopte con todas las Comunidades Autónomas una postura común" de cara a la Semana Santa. "Tenemos que tener una posición de país y que luego cada comunidad sepa adaptarse según sus circunstancias. Necesitamos un plan nacional ante la Semana Santa y eso lo tiene que liderar el Gobierno".

Finalmente, y cuestionado por si Soria podría no iniciar la desescalada este lunes porque presenta peores datos, Mañueco ha asegurado que en la Junta "valoramos día a día la situación de Castilla y León, de cada provincia... y parece que la evolución es positiva". Por eso, ha dicho, "vamos a tener confianza y tranquilidad", pero ha querido insistir en mandar un "mensaje de prudencia" a la ciudadanía. "Que estén abiertas las terrazas no quiere decir que se pueda estar sin mascarilla o fumar, tampoco que no haya que cumplir el límite de aforo por mesas. Hablo de la hostelería, pero lo podría hacer de otros sectores, hay que cumplir las medidas sanitarias siempre por el bien de los seres queridos y de la sociedad en su conjunto. Tenemos que seguir manteniendo este esfuerzo porque si no lo realizado hasta ahora no tendría sentido. Y desde la seguridad sanitaria, apostar por una reactivación económica con los fondos europeos".