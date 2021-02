“Ahora no tenemos ningún paracaídas posible para cometer ningún error”, con un alto grado de ocupación de las ucis, con 300 pacientes ingresados, y una situación muy diferente a la que vivía la Comunidad en la segunda ola, cuando había 140 pacientes críticos en los hospitales.

Así se pronunció el vicepresidente primero y portavoz de la Junta, Francisco Igea, preguntado por la posibilidad del levantamiento de medidas restrictivas en Castilla y León atendiendo a criterios empleados meses atrás como la bajada de 400 positivos por cada cien mil habitanes. En este sentido, añadió que prefiere esperar a la decisión del Tribunal Supremo sobre la aplicación del toque de queda fijado por la Junta a las 20 horas, que, en principio, podría ser este mismo martes.

Igea mantuvo, en todo caso, que la Junta tomará, como ha hecho hasta la fecha, las medidas en función de los datos, pero dijo que no tiene sentido avanzar nada cuando desconoce si se van a poder mantener todas las implementadas en la Comunidad, que, a su juicio, han dado resultado. “Si nos dejan mantendremos las que consideramos que son eficaces o si no, tendremos que cambiarlas”, añadió, para precisar que confía en que los planes del Supremo no trastoque los de la Junta, puesto que están convencidos de la "bondad" de sus argumentos.