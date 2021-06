Raúl Zamora: «La temporada ha sido de aprobado alto»

El Círculo BigMat está todavía en un período de reflexión después de una campaña muy larga y exigente. El conjunto burgalés acabó el curso en octava posición de la Segunda División B de fútbol sala y en ningún momento pasó apuros para mantener la categoría, pero se quedó con la espinita de no haberse clasificado para la Copa del Rey. Así lo reconoce Raúl Zamora, entrenador verdiblanco, quien califica la temporada de «aprobado alto» y lamenta no haberse metido en el ‘torneo del KO’: «Te queda la sensación de que no hemos estado tan lejos».

La pandemia de coronavirus ha hecho que la temporada sea muy extraña. La incertidumbre sobre si iba a salir adelante o no la competición planeó hasta el mes de octubre y los burgaleses sufrieron dos casos de covid-19 durante la pretemporada. «No estaba convencido de que fuéramos a jugar, hubo muchas dudas en esos meses», recuerda Zamora.

A pesar de no tener la seguridad de competir, el Círculo comenzó a realizar los primeros entrenamientos a finales de julio. La idea era ir recuperando poco a poco el estado de forma después de no competir desde marzo. «Empezamos, luego nos obligaron a parar, después lo hicimos sin contacto... lo importante al final es que hemos podido jugar», explica.

El Círculo BigMat comenzó la campaña con muy buenas sensaciones y acabó la primera fase en tercera posición, lo que le aseguró la permanencia y le permitió pasar al grupo de los mejores. Una vez ahí, el conjunto burgalés se vino abajo y sufrió demasiado durante el segundo tramo del curso. «Se nos cambió la inercia por completo. Perdimos algunos partidos en los que merecimos más y vimos cómo se escapaban las opciones de Copa del Rey. Luego todo costó más, nos faltaron fuerzas y cabeza. La campaña se nos hizo muy larga», señala Zamora, quien asegura que «hubiera sido bonito acabar en la quinta o sexta plaza y lograr la mejor clasificación histórica del club».

No obstante, el preparador burgalés puso en valor el hecho de haberse metido en el grupo de los mejores, objetivo de la temporada, y no sufrir por conservar la categoría. «Los cuatro equipos que estaban con nosotros en la primera fase han descendido», recuerda.

El próximo proyecto. El Círculo comenzará a trazar el rumbo de la temporada que viene en las próximas semanas. La idea es mantener el bloque, aunque todavía tiene que hablar con los jugadores. Además, está pendiente del formato de competición por el que apostará la federación, ya que se podría volver al grupo único.