El comercio de Gamonal se apaga

A las 19,30 la noche se ha hecho más inhóspita en el barrio de Gamonal. Esa era la hora acordada por la asociación de comerciantes zona G para que los establecimientos apagaran las luces navideñas de sus escaparates y mostrar así el negro futuro que le espera al sector si las administraciones no se comprometen más con el comercio de proximidad. La Asociación de Comerciantes, Empresas de Servicios y Hosteleros de Gamonal habían convocado a todos los comercios de la ciudad a seguir su estela y llevar a cabo esa acción reivindicativa. Además de apagar sus luces navideñas, los comercios de las principales arterias del barrio han colgado un cartel de 'se vende' en sus escaparates, en los que, en letra pequeña se podía leer: ‘Hoy, afortunadamente, es una inocentada. pero si no compramos en el comercio local este cartel muy pronto será real. No dejes morir el barrio. #Compraenlocal’.