De tal palo... una catedral

El cine y las películas de Tarzán le encendieron la bombilla de la creatividad. Pedro Peña fue un niño feliz y espabilado que desde bien pequeño entendió que no todo se compra con dinero pero que sí puede llegar a fabricarse. Con una imaginación prodigiosa y un manejo especial de las manos acabó por construir réplicas de los cuchillos que portaba el personaje de ficción. «Solo necesitaba unos listoncillos de madera robada al carpintero del barrio y una navajilla», recuerda el briviescano.

A partir de entonces no hubo capricho que se le resistiera. Con chapas bien estiradas construyó una caravana para imitar a las del Oeste y con ramas cortadas y unidas con cuerda un fuerte, que resultó ser la envidia del resto de los niños. Ese primer arma motivó el interés por mantener un contacto directo con el arte, que le llevó a fabricar una maqueta de la Catedral de Burgos.

Por aquel entonces el joven Pedro fantaseaba con estudiar alguna disciplina relacionada con las artes pero su gozo acabó en un pozo. «Me asesoraron para que me formara como profesor y acabe aceptando», declara. Con 14 años se matriculó en la escuela de Magisterio y con 19 aprobó la oposición. Con la emoción todavía en el cuerpo llegó la mili, y con ella las despedidas.

Afortunadamente, no tuvo que desprenderse de sus carboncillos y pinceles y durante ese tiempo no dejó de pintar ni de aprender otras modalidades artísticas. «Me encantaba estudiar los oficios tradicionales y si veía un cantero me tiraba un par de horas observándole mientras trabajaba, hasta que se empezaba a mosquear y salía pitando. Me fijaba en todos en general», rememora.

De esos momentos ya han transcurrido unas cuantas décadas pero el artista en el que se ha ido convirtiendo poco a poco ese niño repleto de ilusiones no olvida sus comienzos. Calcula que durante su trayectoria habrá elaborado unas 1.200 piezas, de menor y mayor tamaño, con diferentes materiales y técnicas. «Un buen artista debe de poseer buena herramienta, por eso yo he ido adquiriendo utensilios desde la infancia. También por el afán de coleccionar. He llegado a comprar alguna que no sirve para nada pero tienen un valor etnográfico importante», manifiesta.

Una vez que alcanzó la edad adulta desempeñaba sus aficiones en casa, después en un local alquilado y finalmente tuvo la capacidad económica de comprar el taller y el estudio, su retiro, donde ha construido todo tipo de muebles, un paso de Semana Santa o un retablo de temática industrial con madera y otros materiales como el metal. La mayor parte de las veces trabaja bajo pedido «aunque el asunto ahora está muy parado», se lamenta. Lo de la Catedral fue diferente. Él mismo se marcó el objetivo y tras años de investigaciones comprendió que para lograr un resultado final perfecto debía de fabricar primero unos moldes de silicona.

Para realizar las tallas de madera que servirían de siluetas para sacar las piezas, utilizó infinidad de gubias, algunas compradas y otras elaboradas por el propio autor. «Mientras me documentaba leí que ya en el siglo XIV los artistas realizaban las matrices con la gelatina que extraían de los pellejos de los animales. Mi método es el mismo, solo que han cambiado los materiales. Ahora tengo la opción de reproducir el monumento las veces que quiera», afirma.

Figuras y venta. Parece que el tiempo se para mientras desarrolla sus ideas rodeado de miles de piezas y herramientas. Asegura que no hay lugar en el mundo en el que más le guste estar un domingo. Actualmente tiene varios frentes abiertos pero un drakkar le exige una dedicación algo más especial. «Todas las obras deben de seguir unos pasos. Primero doy una estructura al barco, luego elaboro las piezas de proa y de popa y ya he construido muchas de las figuras móviles, los remos, las chumaceras y el timón», explica. El modelismo naval fue de las primeras artes que tocó y una de sus mayores aficiones.

El catálogo de sus creaciones lo componen más de 600 figuras. El resto se quedaron sin inventariar. No ha sido muy dado ha acudir a ferias para mostrar sus creaciones, más bien los clientes contactaban con él para encargarle los pedidos. Reconoce que el elevado valor de sus trabajos obstaculiza la venta en estos mercados pero gracias a ellos ha conocido a personas que a posteriori le han hecho grandes compras. «En una edición de la Feria Agraria y Artesanal de Oña no vendí nada pero un diputado de las Cortes de Valencia me encomendó la elaboración de seis o siete escudos. Sin duda fue en el mejor mercado del que he salido parado», apostilla el burebano, que admite que la jubilación y la pandemia le permiten dedicar más tiempo a disfrutar de su afición.

Interesados en exponer su composición más preciada. No cabe duda que para el artista briviescano sería un orgullo que su Catedral de Burgos permanecería a la vista de todos en alguna sala de exposiciones o en la propia seo. Pedro Peña busca un escaparate digno para su obra más preciada aprovechando el VIII centenario de la fundación. «Quiero que se conozca porque precisamente se elaboró para que fuera vista», declara.

Años atrás, un empresario se encaprichó del trabajo y adquirió la pieza. Sin embargo, al autor le invadía una inmensa pena al saber que su obra quedaría postrada en un despacho hasta tiempos inmemorables por lo que realizó dos más. Al comprador le firmó un certificado que explicaba que se trataba de la primera copia de una pieza única. «Las obras que se pueden reproducir se consideran únicas con series pequeñas de hasta 7 ejemplares», expone.

Si bien, en el caso de que surjan encargos, Pedro no tiene problema en ponerse manos a la obra y faenar, siempre respetando la cifra de réplicas marcada. De hecho, confiesa que se encargaría de rehacerlas incluso mejorándolas. «Con la experiencia de las tres primeras dispongo de más conocimiento sobre la edificación, de la técnica que requiere y sobre todo más capacidad para trabajar».

Atrás quedan los veinte años que le llevaron a Pedro a desarrollar la idea de su proyecto. Entre los muros y torres de la Catedral se esconde un amplio y delicado proceso de documentación. «Conocer a la perfección la escala, decidir el tamaño de la pieza, realizar fotografías y múltiples visitas para captar todos los detalles requiere su tiempo», asegura.

Asimismo, tallar las piezas para crear los moldes para a continuación realizar las finales de las que se compone la obra resulta una labor «muy fina». A la escala en la que el burebano optó por construir la edificación le obligó a elegir que componentes se incluirían y cuales se obviarían. «Se trata de interpretar. A esta proporción la Catedral de Burgos no se puede comparar con la que hay allí expuesta, que tiene un tamaño superior que permite plasmar más técnicamente hablando, más detalles», aclara.

Un objetivo cumplido que se fijó de joven. Se prometió ejecutarla desde que comenzó a entender que el modelismo y el maquetismo son artes aparentemente menores pero que cuando se cala en profundidad en ellas se abarcan varias disciplinas como la talla o la pintura.