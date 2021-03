"Triunfar en el rock duro siendo mujer costó mucho"

La energía que desprende es puro magnetismo de naturaleza salvaje: el rock and roll corre por sus venas y se manifiesta en todo, en su manera de estar en el mundo, que va desde el estilazo indumentario hasta los gestos de poderío para explotar en una voz torrencial, hecha de frío y noche, de pasión y ausencias, de sueños y deseos. Daría Ras fue una pionera. Una de las precursoras del rock femenino español que ha sido arrinconado, casi desterrado, a un anaquel marginal, anecdótico, en la fonoteca de la historia. Hasta ahora, porque el documental ‘Ellas son eléctricas’, que se estrena hoy en las plataformas Vimeo e In-Edit, reivindica la figura de esta música burgalesa y de otras tantas artistas españolas que durante muchísimos años hicieron rock, y del bueno, cuando las bandas estaban copadas en su mayoría por hombres y parecía un sacrilegio que una mujer pudiera llevar la voz cantante en alguna de ellas.

‘Ellas son eléctricas’ es un trabajo producido y dirigido por Leo Cebrián Sanz y Paco Manjón durante los últimos dos años. Se trata de una semblanza de imágenes fotográficas, grabaciones audiovisuales y entrevistas con las protagonistas que permiten narrar su trayectoria artística y profesional mientras se intercala material gráfico y sonoro que ilustra cada una de las biografías de las artistas o grupos. Daría Ras es una de las protagonistas. Y no una cualquiera: en el documental se afirma que la singularidad de la artista burgalesa "parte de su dominio del piano y la composición, lo que la convierte en una de las artistas más completas del rock femenino español". Casi nada.

El documental es una reivindicación de la memoria y el legado de estas pioneras del rock duro, que brillaron en un momento difícil y oscuro para las mujeres. Así lo recuerda Daría Ras, integrante de la mítica banda burgalesa Frío, que ha participado también en otros proyectos musicales así como en solitario. "En aquellos años (los 80 y 90) el mundo del rock duro era mayoritariamente masculino y éramos muy pocas las que lo hacíamos. Además, a nivel familiar y de entorno, hacer rock era algo parecido a la prostitución o algo parecido. Por eso este documental es un reconocimiento", explica Ras.

El hecho de ser compositora le facilitó algo el acceso a ese mundo tan cerrado. "Me lo fui ganando, especialmente a nivel de músicos. Pero no fue sencillo. Costaba abrirse paso no tanto a nivel de compañeros músicos sino del propio mundillo. Estabas bajo sospecha. Creían que serías blanda. A mí me ha pasado en un directo que alguien del público ha subido al escenario y ha tocado el teclado para confirmar que yo, efectivamente, también tocaba. Eso me ha pasado. Los mensajes eran claros: las mujeres no pueden tener talento. Y el heavy era un mundo de hombres. Triunfar en ese mundo siendo mujer costó mucho". Con todo, la artista burgalesa reconoce que en su entorno nunca vivió un ambiente machista. "Siempre me sentí una más. Otra cosa era la sociedad", claro.

Esas mujeres, aunque pocas, conocieron el éxito, como evoca Ras. "No éramos grupos de barrio. Trabajábamos intensamente. Hacíamos discos, grabábamos, hacíamos giras, chupábamos carretera. Era trabajo, trabajo. Trabajo de verdad. Yo durante una época, varios años, viví de la música", subraya en referencia a los primeros años de la década de los 90. "La parcela de las mujeres en el rock no ha sido nunca visibilizada. Y este documental viene a reivindicarnos a todas, Siento que es un reconocimiento a nuestro trabajo. Da la impresión de que nunca nadie ha visto o ha conocido todo lo que has hecho en el rock por el único hecho de ser mujer. Aunque muchas no nos conociéramos, en el documental queda claro que todas tuvimos vidas paralelas, nos pasaron casi las mismas cosas en sitios y en épocas diferentes. Siento orgullo", apostilla la artista, que el próximo 20 de marzo volverá a subirse al escenario (Cultural Cordón,19,30 horas) con su banda Frío para presentar el disco ‘Todo se vuelve azul’, acto que se vio aplazado por la pandemia.

Diosas del rock. La estructura de ‘Ellas son Eléctricas’ se abre con un testimonio que contextualiza los años dorados del género, para dar paso a una galería fotográfica de Miguel Trillo, en la que se muestran imágenes de mujeres vinculadas al movimiento heavy desde su condición de público. El total de participantes directas es de quince -tanto de forma individual como en el contexto de bandas exclusivamente de mujeres-, cuya presentación se intercala con algunos temas de análisis o debate. Entre ellos destacan el origen de su vocación por la música y el rock; su condición de cantantes, instrumentistas y/o letristas; sus experiencias como pioneras dentro de un estilo con mayoritaria presencia masculina, la ayuda de algunos músicos varones a la hora de impulsar sus carreras, la relación entre mujeres en los propios grupos en los que coincidieron dos o más músicas y la razón de que haya tan pocas bandas exclusivamente femeninas.

Otros aspectos interesantes sobre los que se requiere su opinión y relato son el machismo padecido durante los años más hostiles en este terreno, los episodios puntuales de chantaje sexual sufridos por dos de ellas, las presiones de la industria para cambiar el estilo personal o visual de las artistas o grupos, o la importancia de la imagen y la estética como referente identitario de una personalidad propia. También se aborda de forma independiente la dificultad de conciliar un desarrollo artístico con la condición de madre, para concluir con un breve capítulo de reflexiones respecto a lo vivido.

A modo de compendio de todas aquellas mujeres que no aparecen de forma directa en el documental, ‘Ellas son Eléctricas’ incluye una galería fotográfica con los nombres propios que ayudaron a normalizar la participación de la mujer como activo en el rock duro y el heavy metal nacionales. Este montaje se acompaña con música de cuatro de los grupos en los que participaron y que por diversas circunstancias nunca pasaron de un segundo plano. La duración del documental es de dos horas y veinticuatro minutos. Larga vida al rock femenino.