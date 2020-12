Una Navidad lejos de casa para muchos ribereños

El coronavirus ha hecho temblar todos los rincones del planeta. Ha confinado a la humanidad y sesgado miles de vidas. También ha cambiado nuestra forma de vivir. Tanto, que en lo inmediato, muchos arandinos y ribereños que viven fuera de España este año no podrán volver a casa por Navidad.

Para muchos se trata de un mal menor después de la que está cayendo. El virus que ha puesto todo patas arriba desbordó hospitales, impidió acompañar a muchos queridos en sus últimos días y cortó en seco besos y abrazos. También echó por la borda reuniones, eventos deportivos, bodas o conciertos. Impuso restricciones inéditas. Sus cicatrices son profundas. Y ahora suma a su particular lista negra una privación más: pasar las fiestas navideñas lejos de las raíces.

Según el padrón de españoles residentes en el extranjero, un total de 179.952 personas estaban inscritas a 1 de enero de 2020 en algún municipio de Castilla y León, lo que supone un 6,87% de la cifra global de toda España (2.618.592).

Pablo García y Arancha Martínez en el Mausoleo de Qin Shi Huang.

De esos casi 180.000 castellanoleoneses que hicieron las maletas para probar suerte lejos de sus fronteras, 21.317 son burgaleses, el 11,85% del total. En términos anuales, los inscritos aumentaron en todas las provincias, registrando Burgos una subida del 2,29%. De todos, un 51,58% son mujeres y el 48,42% restante, hombres. Si se analiza por franjas de edad, el grupo más numeroso abarca a los comprendidos entre 15 y 64 años, que representan el 60,47%. El 29,42% tiene 65 o más años.

En cuanto al continente de residencia, cabe destacar que el 35,19% elige Europa. Una de ellas es Feli Arranz, natural de Fuentespina. Se marchó a Inglaterra dos años para trabajar de au-pair, pero tras conocer a su marido ya lleva 27.

Apenas el 0,91% se decanta por Asia. Allí se encuentran Arancha Martínez y Pablo García, arandinos y caleroganos a partes iguales que se instalaron en Shanghái el año pasado por motivos laborales.

Feli Arranz con su sobrina Patricia en las vacaciones de 2019.

Y aunque solo el 0,67% de los castellanoleoneses reside en Oceanía, Carmen Escudero ejerce de ‘embajadora arandina’ desde 1991, donde trabaja como analista de sistemas para televisión.

Nombres y apellidos que sirven para poner rostro a las numerosas historias de emigración que tienen la Ribera del Duero como punto de partida. Para algunos esta es su primera Navidad lejos del terruño. Pero las circunstancias mandan. Todos le piden al 2021 que funcionen las vacunas y acabe la pesadilla.

Arancha Martínez y Pablo García, dos ingenieros de Aranda y Caleruega en Shanghai: «Ojalá en 2021 acabe esta pesadilla y podamos volver a vivir en Castilla y León»

Andrés trabaja en la Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos.

A Pablo García y Arancha Martínez el coronavirus les sorprendió en Japón disfrutando de unos días libres con motivo de la celebración del año nuevo chino. El 5 de febrero su empresa les recomendó que volvieran a España. Sin pasar por Shanghái, donde viven desde 2019 por motivos laborales. Así pues, con la maleta que se habían llevado de vacaciones, aterrizaron en Madrid. Habían dejado comida en la nevera. Al fin y al cabo iban a ser solo unos días en tierras niponas. Lo que nunca imaginaron es que no volverían a su apartamento shanghainés hasta el pasado 23 de agosto.

La vuelta tampoco tiene desperdicio. «Estuvimos siete días cada uno en una habitación de un hotel aislados y luego otra semana en casa hasta cumplir los 14 días de cuarentena. En total, nos hicieron cuatro PCR a cada uno», recuerda Arancha, natural de Aranda de Duero y cuyas raíces se extienden por Caleruega y Quemada.

Ante este panorama, resulta complicado que puedan ni siquiera plantearse regresar a casa en Navidad:«Corremos el riesgo de volver a quedarnos cerrados en España y, en el caso de poder salir, tendríamos que pasar de nuevo por un periodo de cuarentena. Es mejor que nos quedemos en Shanghái».

Carmen celebrará la Navidad en Nueva Gales del Sur en un cámping.

Pero una cosa no quita la otra. Y esta Navidad va a ser un tanto extraña para ellos. «Nos sentimos muy arraigados a nuestra tierra. Nunca nos imaginábamos pasar estas fechas sin ver a nuestros familiares y amigos a pesar de vivir fuera», dice Arancha, que ha estudiado chino durante dos semestres.

Ellos siempre habían vuelto al pueblo. Tienen dónde elegir porque Pablo también procede de Caleruega y Sotillo de la Ribera. Así que pese a la distancia, se han propuesto hacer un menú parecido al que tradicionalmente se elabora en sus casas, pero «dentro de sus posibilidades y habilidades en la cocina», bromea ella. Si algo tienen claro es que en su mesa no faltará el vino de la Ribera del Duero.

De cara a Nochevieja han optado por irse a una casa rural con más amigos españoles en su misma situación. Juntos brindarán por que «se acabe ya esta pesadilla, que no haya más muertes por la covid, que se acabe la soledad de las personas y que podamos volver a vivir en Castilla y León». Arancha suma un deseo más:«Que todo esto nos sirva de lección y nos haga mejores».

José decidió irse a Singapur porque «era un desafío que no podía dejar pasar».

Feli Arranz, 27 años lejos de Fuentespina: «Mis padres son mayores y no me puedo arriesgar a pasar por aeropuertos»

Corría agosto de 1993 cuando Feli Arranz decidió hacer las maletas para marcharse a Inglaterra. Lo que en principio iban a ser dos años trabajando como au-pair para así aprender inglés, se han terminado convirtiendo en 27 años lejos de Fuentespina. Aterrizó en Wolverhampton. Después de dos meses se mudó otros tres meses a Birminghan y más tarde a Londres, donde estuvo un año y medio. En la actualidad reside en la localidad costera de Torquay, en la conocida como ‘Rivera inglesa’. «Hace 22 años conocí al que es mi marido y aquí me he quedado», cuenta.

En los últimos años siempre pasa o bien la Nochebuena o bien Nochevieja en su pueblo. Algo que este año, muy a su pesar, no va a ser posible:«Compré el billete para Año Nuevo en marzo, pensando que para diciembre todo volvería a la ‘normalidad’ y podría volar a España». Sin embargo, la elevada incidencia de contagios ha frenado sus planes. «Mis padres son mayores, tienen más de 80 años, y no me puedo arriesgar a pasar por aeropuertos y viajar en aviones», explica, al tiempo que recuerda que las bajas temperaturas de la comarca hacen complicado abrir las ventanas para ventilar.

Así las cosas, Arranz, que trabaja como asistente de profesor tras haber pasado 15 años en una escuela de secundaria y otros 12 de secretaria, se muestra «muy triste» por no poder ver a su familia. Le alivia que a finales de julio visitó a sus padres: «Al principio no querían que fuera, pues la situación en Inglaterra estaba peor que en España. Aún así les dije que iba a ir porque no sabía cuándo sería la próxima vez que pudiera viajar a España y menos mal que no les hice caso».

Feli reconoce que está viviendo la pandemia con cierta ansiedad, especialmente por la distancia. «Es muy difícil no poder estar próximo a las personas, saludarse, abrazarse... Aún así hay que ser optimista y saber que esto pasará». Como deseo de cara a 2021 pide que las vacunas funcionen y que «podamos comportarnos como antes».

También que su madre pueda ir de vacaciones a Inglaterra como en otras ocasiones. Mientras llega ese momento, en Navidad optará por un menú inglés: pavo con patatas y verduras y tarta de queso de Baileys.

Andrés Salinero, un funcionario de Fuentespina en Dubai: «Lo que más echaré de menos es la compañía de mis padres y hermanos»

Andrés Salinero es uno de esos valientes que en plena pandemia se echó la manta a la cabeza y decidió dar un giro de 180 grados a su vida. Natural de Fuentespina, llegó a Dubai en agosto para trabajar en la Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos como consejero económico y comercial. Antes ya había hecho lo propio en países como Reino Unido, Paraguay o Puerto Rico.

Con este bagaje puede parecer difícil de creer, pero esta será la primera Navidad que no celebrará con la compañía de sus padres y hermanos, ya que acostumbran a desplazarse al país en el que esté viviendo.

Este año, hay varios factores en su contra, según admite Salinero: «Es lo que más echaré de menos, pero no queremos arriesgarnos a ser transmisores del virus, ya que mis padres, aunque gozan de buena salud, tienen una cierta edad. Además todavía estamos en fase de adaptación en nuestra nueva vida y por prudencia hemos descartado la posibilidad de que pudieran venir».

Se conforma con la visita que hizo a su pueblo en agosto, donde disfrutó de «ese ambiente sano y tranquilo, además de los buenos alimentos y el vino de la tierra».

En esta ocasión se reunirán con un grupo de amigos en torno a una mesa en la que degustarán un pavo. En su particular brindis apuesta por «afrontar con optimismo la recuperación y olvidarnos de ideologías políticas. Si logramos mantenernos unidos, saldremos de esta crisis como hemos hecho otras veces».

Carmen Escudero, de Aranda a Sidney pasando por Londres: «Australia actúa de forma muy estricta y no permite salidas al extranjero»

Pasar la Navidad lejos de Aranda de Duero no es ninguna novedad para Carmen Escudero, quien acumula casi tres décadas lejos del terruño.

Esta arandina hizo las maletas en 1991 para irse a Londres a estudiar inglés y desde entonces sus regresos están marcados por motivos vacacionales. Vivió diez años en la capital inglesa, donde trabajaba para una empresa de software para televisión. Esta compañía tenía oficinas en Sidney y Carmen no se lo pensó dos veces a la hora de emprender un nuevo rumbo.

Ahora, sin embargo, tendrá que transcurrir un tiempo hasta que pueda subirse otra vez a un avión para visitar Aranda. «Es una pena porque me habría gustado estar con mis padres. El año pasado no fui. Había planeado viajar en julio, pero con la pandemia eso es imposible», relata, para agregar:«Australia es muy estricta y no permite salidas del país a no ser que se tenga un certificado médico explicando que tienes a algún familiar muy enfermo».

En estas circunstancias, Carmen celebrará la Navidad en un cámping con amigos:«Aquí es muy típico. Iremos a un lugar que se llama Eden, en Nueva Gales del Sur».

Se despide con un deseo:«Salud para todos, sin salud lo demás no importa». Pero no sólo eso. Escudero espera que «hayamos aprendido algo durante la pandemia. Por lo menos que no sea todo en balde».

José Esteban, un arandino que recibirá 2021 en las playas de Singapur: «Espero que hayamos aprendido algo y evolucionemos como sociedad»

Estas serán las primeras navidades que José Esteban no celebrará en Aranda de Duero junto a los suyos. A priori, le resulta una «experiencia interesante». Pero el hecho de sea así por culpa de la pandemia le deja un sabor «agridulce».

Su no vuelta está motivada por una combinación de factores: distancia, covid y trabajo. «Principalmente justificada por la dificultad que supone volver a entrar en Singapur una vez has salido y volando desde países de riesgo, con altas cifras de contagios», subraya.

Esteban vive desde hace dos años en Singapur, donde se dedica al desarrollo de negocio internacional de empresas de base tecnológica. «Cuando surgió esta oportunidad, considerando su condición de centro neurálgico en Asia Pacífico en lo relativo a innovación, era un desafío que no podía dejar pasar».

Admite que echará de menos la «exquisita comida» de su abuela y los «vermús toreros con los amigos», pero a cambio recibirá el año nuevo en la playa: «Intentaremos juntarnos y comer y beber como es debido en este tiempo».

Es consciente de que la situación está más controlada en Singapur por mentalidad y por el «férreo control» del Gobierno. Pero sea como fuere, Esteban confía en que la pandemia sirva «para que hayamos aprendido algo y que nos permita evolucionar tanto como país como sociedad».