Gabilondo rechaza pactar con Iglesias para formar Gobierno

«Con este Iglesias, no». Cuatro palabras sirvieron ayer para hacer volar las quinielas sobre posibles pactos en Madrid después de las elecciones del próximo 4 de mayo. Las pronunció el candidato socialista, Ángel Gabilondo, al ser cuestionado sobre la posibilidad de firmar una alianza de Gobierno con la formación morada, cuyo cabeza de lista será precisamente el vicepresidente segundo del Ejecutivo central.

«Planteadas las cosas como están, yo digo no a Podemos. No quiero un clima de confrontación, ni de extremismo. No quiero eso, sinceramente. Me intranquilizaría que alguien con un planteamiento extremista y radical como Pablo Iglesias formara parte del Gobierno. Espero y deseo que esto evolucione hacia otra dirección. Pero planteadas así las cosas, no lo quiero, sinceramente», continuó el exministro de Educación, que se mostró partidario de formar un Gabinete autonómico «transversal», que incluya a Ciudadanos y Más Madrid, pero no a Podemos, que fue lo que quiso en 2019, cuando existió la posibilidad de crear «un espacio plural y abierto». Sobre esto, insistió en que el partido naranja «se equivocó seriamente» entonces, optando «por otra cosa», al unirse al PP con el apoyo de Vox, que ha supuesto «dos años de desvarío y pérdida, que han conducido a la ingobernabilidad».

Sin embargo, las palabras de Gabilondo eran matizadas poco después desde su propio partido, que tiene a Podemos como socio en Moncloa. Así, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aclaró que la postura del exministro es una «cuestión personal del candidato» que no ha sido tratada en el partido. «Es lo razonable que debe hacer cualquier candidato que tiene posibilidades de ganar: establecer su proyecto claro, diáfano, sin interferencias de otras candidaturas», afirmó.

Además, el número tres de Ferraz subrayó que no teme que la negativa de su candidato en Madrid a pactar con Iglesias genere un enfrentamiento interno en el Gobierno de coalición porque ambos partidos -recordó- están en campaña. «No creo que haya ningún problema con el vicepresidente, que por otra parte también se ha puesto en clave de elecciones y por tanto entenderá esta situación perfectamente», ha afirmado Ábalos.

Considera el secretario de Organización del PSOE que «estamos en campaña electoral» y «por lo tanto es el momento de que cada uno plantee cuál es su fórmula», en el caso del PSOE «salir a ganar y aplicar su proyecto con la mayor nitidez posible, sin interferencias anticipadas».

Mientras, desde Unidas Podemos y Más Madrid tacharon las palabras de «desafortunadas» por cerrar las puertas a un posible pacto de izquierdas y pidieron «más valentía» a Gabilondo para dar un golpe de timón en la Comunidad. «No estamos para vetos», apuntó Mónica García, candidata del partido de Errejón

Por su parte, el PP acusó a Gabilondo de mentir y recordó que su jefe de filas, Pedro Sánchez, ya afirmó en campaña que no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno y, sin embargo, «le faltó tiempo» para sentar a Iglesias en el Consejo de Ministros.