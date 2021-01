Las novelas que nos salvaron

Han sido meses duros para el mundo de la cultura por culpa de una pandemia que no ha dejado títere con cabeza. El sector editorial no ha estado ajeno a esta crisis y la venta de libros ha sufrido un desplome de más del 20 por ciento, según la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal). El confinamiento decretado en el ya lejano marzo cerró a cal y canto las librerías de todo el país y las restricciones acabaron con la tradicional Feria del Libro de Madrid, al menos por este año. Pero lo que el coronavirus no ha conseguido en este atípico 2020 es terminar con la ilusión de los lectores -los índices de lectura aumentaron durante el encierro-, quienes han encontrado en los libros un refugio para una realidad que sigue golpeando al mundo.

Muchos autores aprovecharon los meses de confinamiento para dar rienda suelta a su imaginación y, pese al pequeño parón por el cierre de las librerías, las novedades editoriales no han parado de sucederse tanto en novela como en ensayo, títulos que han acompañado a los lectores y les han permitido evadirse entre sus páginas. Desde lo nuevo de Arturo Pérez-Reverte, con una sobrecogedora historia en plena Guerra Civil, a la obra póstuma de Carlos Ruiz Zafón, pasando por obras galardonadas como Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi, Premio Planeta 2020. Hechos históricos o distopías, conflictos familiares, amores y desventuras que atraviesan las páginas de las 20 novelas -en español y traducidas-, más destacadas del año.

10 títulos en español

A CORAZÓN ABIERTO

Elvira Lindo, Seix Barral

Elegida como mejor novela del año por los libreros madrileños, Elvira Lindo cuenta su historia familiar y con ella crea un retrato generacional del último siglo, todo ello a través de la mirada de una mujer testigo del amor que se profesaban sus padres.

LA CIUDAD DE VAPOR

Carlos Ruiz Zafón, Planeta

Los 11 cuentos de Carlos Ruiz Zafón reunidos en este volumen constituyen el mapa secreto de su tetralogía de El cementerio de los libros olvidados. Concebido como un regalo para sus lectores, fue publicado tras su muerte el pasado junio.

AQUITANIA

Eva García Sáenz de Urturi, Planeta

Ganadora del Premio Planeta 2020, esta novela histórica, que lidera todas las listas de ventas, atraviesa un siglo repleto de venganzas, incestos y batallas a partir de una Leonor de Aquitania en los territorios de lo que más tarde se llamará Europa.

COMO POLVO EN EL VIENTO

Leonardo Padura, Tusquets

Exilio, desarraigo, permanencia, fidelidades, amores, odios aparecen en las páginas de esta novela que transcurre en La Habana protagonizada por un grupo de amigos a lo largo de los años.

CASAS VACÍAS

Brenda NavarrO, Sexto Piso

A través de dos mujeres madres del mismo niño, una cuyo hijo desaparece en el parque donde está jugando, y otra que se lo lleva para criarlo como propio, la novela de esta escritora mexicana desnuda las ideas preconcebidas sobre la maternidad.

UN AMOR

Sara Mesa, Anagrama

Una joven e inexperta traductora se muda a un pequeño núcleo rural. Su casero, que le regala un perro como gesto de bienvenida, no tardará en mostrar su verdadera cara, y los conflictos en torno a la casa alquilada -una construcción pobre- se convertirán en una obsesión para ella.

FIN DE TEMPORADA

Ignacio M. de Pisón, Seix Barral

En 1977, Juan y Rosa tienen una cita en una clínica abortista clandestina, pero un accidente les impide llegar a su destino. Casi 20 años después, Rosa y su hijo comienzan el que será el proyecto de su vida, la recuperación de un camping.

LA BUENA SUERTE

Rosa Montero Alfaguara

Este thriller cuenta una historia sobre el miedo a vivir y cómo aprender a superarlo. Una novela protagonizada por una mujer y un hombre cuyas vidas se cruzan en un pueblo agonizante del sur de España, donde todos arrastran algún secreto, algunos más oscuros y otros simplemente ridículos.

LÍNEA DE FUEGO

Arturo Pérez-Reverte, Alfaguara

Novela que narra los 10 primeros días de la batalla del Ebro, la más cruenta de la Guerra Civil, con las vivencias de los que pelearon en ambos bandos en el frente. Combinando de forma magistral la ficción con datos históricos y testimonios personales, Arturo Pérez-Reverte sitúa al lector, con sobrecogedor realismo, entre quienes, voluntarios o a la fuerza, lucharon en la contienda. Sus nombres no son los que recuerda la Historia, pero cuanto les sucedió forma parte de la memoria.

LA MADRE DE FRANKESTEIN

Almudena Grandes, Tusquets

Esta novela, quinta entrega de los Episodios de una guerra interminable, está ambientada en los años 50, transcurre en un manicomio femenino y cuenta la relación entre un psiquiatra regresado del exilio, una paciente célebre y una humilde enfermera, criada en ese lugar. En ese contexto surge una improbable historia de amor, que será en realidad una inolvidable historia de redención.

10 títulos traducidos

UN AMOR CUALQUIERA

Jane Smiley, Sexto Piso

Hace 20 años, los Kinsella eran, en apariencia, una familia feliz. De un día para otro, el marido de Rachel vendió la casa y se llevó a sus cinco hijos. Ahora, Rachel se reúne con tres de ellos, ya adultos. Un reencuentro que despertará los fantasmas del pasado.

LA FLOR

Mary Karr, Errata Naturae

Tras El club de los mentirosos (2017) e Iluminada (2019), esta tercera novela de Mary Karr completa la que está considerada como unas de las mejores memorias de la narrativa norteamericana de todos los tiempos y que supone una carta de amor a la adolescencia.

EL COLIBRÍ

Sandro Veronesi, Anagrama

Merecedora del último Premio Strega, esta novela de Sandro Verenosi cuenta la historia de Marco y toda una serie de infortunios y golpes del destino que deberá afrontar sin perder el ánimo. Un bellísimo relato sobre el amor, la superación y el optimismo, una lección de literatura y de vida.

LAS HORAS

Michael Cunningham, Tusquets

En esta aclamada novela, tres mujeres se debaten entre la soledad, la desesperanza y el amor por la belleza y la vida en tres épocas distintas del siglo XX con el hilo conductor de la novela La señora Dalloway, de Virginia Woolf, hasta unirse en un trascendente final.

EL REY CAMPESINO

Andrea Camilleri , Destino

Una de las obras favoritas del desaparecido Camilleri, escrita íntegramente en siciliano como homenaje a la lengua y sus variedades dialectales y en la que cuenta cómo durante seis días, un campesino fue rey de un pueblo siciliano.

NO DIGAS NADA

Patrick Radden, Keefe Reservoir Books

Una premiada crónica sobre el conflicto norirlandés que arranca con un hecho ocurrido en 1972, cuando varios encapuchados secuestraron a Jean McConville, una viuda de 38 años con 10 hijos a su cargo, en un barrio católico de Belfast.

LOS CHICOS DE LA NICKEL

Colson Whitehead, L. Random House

Basada en el caso real de un reformatorio de Florida que destrozó la vida de miles de niños, cuenta la historia de Elwood Curtis, un adolescente negro que en los 60 acabó por error en el centro.

NUESTROS INESPERADOS HERMANOS

Amin Maalouf, Alianza editorial

Buscando en la ficción la esperanza que no encuentra en la realidad, el escritor libanés relata en esta historia un misterioso episodio en el que el mundo escapa de un desastre y recupera la filosofía de la antigua Grecia, que ha alcanzado un saber médico mucho más avanzado que el actual.

LA VIDA MENTIROSA DE LOS ADULTOS

Elena Ferrante, Lumen

La última novela de Elena Ferrante, pseudónimo de una autora cuya identidad aún sigue siendo un misterio, es una radiografía de los secretos de una familia burguesa en el Nápoles de los años 90. Una historia sobre el descubrimiento de la mentira, el amor y el sexo, narrada por Giovanna, una joven empeñada en conocer a su tía Vittoria, incomprensiblemente borrada de las conversaciones y álbumes de fotografías.

LOS TERRANAUTAS

T.C. Boyle, Impedimenta

Recién llegados al desierto de Arizona en 1994, Los Terranautas, un grupo de ocho científicos (cuatro hombres y cuatro mujeres), se prestan voluntarios, en el marco de un exitoso reality show retransmitido a nivel planetario, para confinarse bajo una cúpula de cristal que pretende ser un prototipo de una posible colonia extraterrestre y que busca demostrar que pueden vivir aislados del resto del mundo durante meses y ser autosuficientes. Pero pronto empieza a surgir la duda de si se ha logrado un excitante descubrimiento científico o si es un simple gancho publicitario.