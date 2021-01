Dior renueva el uniforme militar

La chaqueta militar promete volver a ocupar el armario masculino el próximo otoño después de que la firma Dior presentara este viernes en la Semana de la Moda de París una colección llena de casacas, insignias brillantes y camuflaje.

El diseñador de la marca, el británico Kim Jones, echa la vista atrás en el armario masculino para renovar la estética militar y sacar partido de sus estrafalarios accesorios.

Combinando esta idea con los archivos de Christian Dior y cargándola de referencias de la Alta Costura y de las siluetas históricas de la firma, Jones consigue que el estilismo parezca a la vez elegante y juvenil.

En una paleta de colores oscuros, donde predomina el berenjena, el azul marino, el violeta y el burdeos, a menudo mezclados entre sí para colorear un nuevo estampado de camuflaje, Dior Homme propone pantalones anchos, jerséis de cuello alto, largas gabardinas y algún toque deportivo con chaquetas cortas, jerséis de punto y deportivas.

Jones está recuperando los códigos de artesanía y el saber hacer de la Alta Costura, que solo se realiza en colecciones de mujer, para subir de nivel la moda hombre de la maison.

Para ello, el punto se trabaja a mano, así como los bordados y brocados en abrigos y sastrería, como se ve en los vídeos difundidos por la marca en sus redes sociales.

En los accesorios, la firma apuesta por una gorra en macramé, que salió varias veces en este desfile virtual, pues en el contexto de la pandemia de coronavirus todos las presentaciones de esta Semana de la Moda se realizan a través de las redes.

Destacan también en los complementos los grandes bolsos de piel, que se llevan colgados del hombro como una cartera o agarrado, como un bolso de mano, así como altas botas de caballería y deportivas estampadas.

Jones ha colaborado en esta colección con el pintor escocés Peter Doig, que ha creado algunos de los estampados que decoran la colección, pintados a mano en camisas de seda y abrigos de lana o dibujados sobre los sombreros, una creación del modista británico Stephen Jones.

Así, la línea tiene un punto teatral, con mezcla de dandismo y bohemia, pero afincada en la idea de comodidad, a la que los diseñadores de moda de hombre no suelen renunciar por mucho que busquen introducir las últimas tendencias en sus armarios.

Aunque a distancia, el desfile a puerta cerrada de Dior Homme mantuvo la espectacularidad en la puesta en escena, con gigantescos módulos de madera en una pasarela degradada en tonos azules.

En esta cuarta jornada de desfiles y presentaciones de la Semana de la Moda de París, que llega a su fin este domingo, fue también el turno de las firmas Sulvam y Juun.J.

Sulvam, del japonés Teppei Fujita, se decantó por un sobrio escenario de cemento gris, por donde mujeres y hombres desfilaron con estilismos muy similares, de un fuerte carácter asexual: las faldas encajan tanto en los estilismos femeninos como en los masculinos, fluidas y sobre pantalones, y las chaquetas rectas y largas lucen igual de bien en ambos sexos.

El gris antracita es el color preferido por Sulvam para esta línea otoño-invierno 2021/2022, donde destacan también los pantalones en piel, las gabardinas fluidas y los jerséis asimétricos, alargados hasta servir de vestidos.

Quizás no sea casualidad que el gris sea el color predominante de esta jornada, en un año marcado por la incertidumbre y una cierta pesadumbre.

El coreano Juun.J creó un vídeo nostálgico en blanco y negro, donde destacaron también los abrigos militares, la sastrería muy marcada en hombros y los vestidos voluminosos en piel, combinados con bandoleras y arnés a modo de accesorios. Una estética imponente y regia y, a su vez, muy moderna.

Take your seat to discover the #DiorWinter21 men’s collection by Kim Jones. https://t.co/J5XwSdJshk