Rocío Carrasco vuelve a la televisión más fuerte que nunca y lo hace resolviendo algunas de las preguntas que estaban en el aire tras la emisión de su documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Después de muchas especulaciones sobre un posible embarazo, Rocío sentencia: "Se ha especulado, eso me gustaría que dejara de ocurrir, que se especule de mi vida".

Sobre qué es lo que ha hecho durante todos estos meses en los que se ha estado hablando mucho de ella en televisión, Rocío explica en qué ha ocupado su tiempo: "Hemos estado trabajando en la segunda temporada, haciendo cosas del musical para empezar en octubre, añadir cosas nuevas, he estado descansando, haciendo varias cosas, por un lado relax y por otro trabajo". Como ya vimos durante la emisión del documental, Rocío ha recibido el apoyo de personas muy importantes en nuestro país que han querido conocer su historia de primera mano: "He recibido llamadas de gente que siempre ha tenido llamadas conmigo y luego he tenido llamadas de personas que no habían tenido contacto conmigo, entre ellas muchas mujeres de diferentes ámbitos de este país. Estamos mirando qué podemos hacer para que cambien algunas cosas".

Asegurando que ha recibido varias ofertas de trabajo para volver a televisión, Rocío reconoce que el primer paso para volver a su vida normal es trabajar: "He recibido ofertas de trabajo de sitios diversos. Me siento con ganas de estar bien, de seguir para adelante y creo que una de las cosas más importantes es volver a trabajar".

Rocío Carrasco le envia un mensaje a los que serán sus compañeros de 'Sávame'

Reconociendo que tiene muchas ganas de reencontrarse con Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera o David Valldeperas, Rocío asegura que no le tiene miedo a otros compañeros como Lydia Lozano, Gemma López o María Patiño: "Tengo ganas de ver a los que siempre han sido míos, gente con la que siempre he tenido contacto, antes durante y después. En cierta forma pasarán a ser mis compañeros, la amistad es otra cosa. No me preocupa ninguno, cuando llegue el momento, si llega, diré lo que pienso o lo que debo de decir a varias personas".

Tras las palabras de Paz Padilla, Rocío también tiene un mensaje para ella muy claro: "Con Paz creo que tenemos alguna conversación pendiente y yo sé que ella tampoco está bien, está atravesando un momento duro, las cosas llevan su tiempo".

Finalmente Rocío quiere enviarle un mensaje muy claro a todos los colaboradores de 'Sálvame' que pasarán a ser sus compañeros en las próximas semanas: "Dentro de poco, cuando los jefes decidan, estaré allí en el programa, vengo para construir no para destruir y nos vemos dentro de poco".