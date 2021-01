Denuncian que Defensa deja morir el cuartel Capitán Mayoral

Después de conocerse la inminente marcha de la plana mayor del Regimiento de Transmisiones 1 a Huesca el personal de otros destacamentos asentados en Burgos muestra preocupación por su futuro. Representantes de los empleados civiles de la Unidad de Servicios y Talleres 612 -asentada en el acuartelamiento Capitán Mayoral- acusan al Ministerio de Defensa de «dejarla morir» porque sus instalaciones «no se están optimizando ni como centro de trabajo ni como infraestructura». Además, «los trabajadores que se jubilan no se sustituyen por otros y la plantilla no hace más que mermar». El último caso es el de dos operarios de la sección de guarnecido, que se retiran y sus plazas, en principio, no se van a cubrir.

Resulta lógico que cunda la inquietud en el Capitán Mayoral -cuartel situado en el polígono Burgos Este (frente a Bridgestone)- puesto que su personal no ha hecho más que disminuir -y mucho- desde 2009, fecha en la que se disolvió la Agrupación de Apoyo Logístico 51 (Aalog 51). Antes de ese año en el acuartelamiento trabajaban cerca de 700 personas, 192 civiles y 480 militares, según la información que aporta Alejandro Cuezva, exdelegado de UGT y miembro de la Comisión de Cierres y Reestructuraciones de Defensa del mismo sindicato. Pues bien, en estos momentos Capitán Mayoral apenas cuenta con 70 efectivos, 42 laborales y 17 militares de diferentes rangos.

Organización. En estos momentos la Unidad de Servicios y Talleres 612 está encuadrada en la Agrupación de Apoyo Logístico 61 (Aalog 61), cuya plana mayor se halla en la base de El Empecinado, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), donde se ubican también el Grupo de Abastecimiento I/61, el Grupo de Mantenimiento II/61, la Compañía de Mando y Personal y la Unidad de Servicios y Talleres 611.

En Araca (Vitoria) se encuentra el Grupo Logístico III/61, en la base a la que fueron a parar en 2016 los 250 militares de la Aalog 61 destinados en Castrillo del Val. En Burgos se emplazan la UST61, en Capitán Mayoral, y la Compañía de Municionamiento 613, en el polvorín de Ibeas de Juarros.

Esta es la estructura en la que ahora se asienta el cuartel Capitán Mayoral, «cuya superficie también está lejos de optimizarse», según señala el propio Cuezva. Dispone de 49.000 metros cuadrados, entre la calle Vitoria y las traseras de las cocheras de los autobuses municipales, de los que «en torno a la mitad no están aprovechados, sobre todo en almacenes y pabellones». Asimismo, pone en duda que se estén optimizando los más de 10 millones de euros de inversión que el Ministerio de Defensa destinó a las instalaciones hasta el año 2010.

Servicios. La UST612 está dividida en varias secciones destinadas al arreglo y mantenimiento de vehículos militares y armamento. Así, hay áreas de automoción, armamento, cabinas de pintura, vehículos pesados, máquina herramienta, recubrimiento de armamento, ITV, talleres de carpintería y soldadura, gasolinera, punto limpio, lavandería, pista de pruebas y el pabellón de residencia.

Un ejemplo del sinsentido de los últimos traslados de tropas a otras latitudes, el último el de la Aalog 61 a Vitoria, es que «los vehículos de esta agrupación han de viajar a Burgos, a la base Capitán Mayoral, para someterse a inspecciones, mantenimiento y reparaciones». «¿Para qué se marcharon allí los militares de Castrillo del Val si camiones, coches, etc, han de venir aquí?», se pregunta Cuezva, quien denuncia que en esas mudanzas «ha pesado muchas veces el componente político». Tampoco entiende el personal civil que en alguna ocasión haya tenido que viajar a Valladolid, a la base de El Empecinado, para realizar labores en la óptica militar para la fabricación de gafas. El exdelegado de UGT se pregunta por qué no ponen los medios en Burgos para llevar a cabo esta labor.

La pérdida de personal y su no renovación es lo que causa mayor preocupación en estos momentos, «porque las plazas libres por jubilaciones no se están cubriendo» a pesar de las insistentes peticiones que se llevan a cabo al teniente coronel al mando de la Unidad, un hecho que contribuye a la «desmotivación de la plantilla».

En este sentido, exigen a Defensa que informe de cuáles son sus planes respecto al futuro de un acuartelamiento que por infraestructuras, medios y superficie «puede dar mucho más de sí y aportar mucho más al Ejército de Tierra».