Una fatal caída desde su 'casa'

La Policía Nacional se agarró a la teoría de la agresión en un primer momento porque a los investigadores les resultaba inverosímil que el indigente hallado gravemente herido en Pisones hace diez días se hubiera caído desde el puente de la autovía. Trazada la vertical desde el punto en que fue encontrado tendido solo cabía pensar que había caído desde la mediana de la doble vía. ¿Pero quién cruza hasta allí y para qué?, era la pregunta.

Los efectivos de la Policía Judicial continuaron con sus pesquisas para conocer en qué circunstancias se había producido el suceso, con la dificultad de que no podían hablar -todavía hoy no lo han logrado- con la víctima (65 años), que se halla ingresada en la UCI del Hospital Universitario (HUBU). Un indigente no posee demasiadas amistades, pero por fortuna los investigadores lograron dar con alguien que lo conocía y que a la postre dio la clave para la resolución -todavía parcial- del caso. Les informó de que el hombre se ‘alojaba’ en un zulo de menos de un metro cuadrado situado entre la estructura de hormigón en la que se asienta el puente de la autovía. Efectivamente, cuando los policías regresaron al lugar del suceso inspeccionaron el entorno con más precisión y, al alzar la vista, localizaron el cubículo en el que el hombre pernoctaba y guardaba algunos enseres.

La investigación no está cerrada, pero la hipótesis que cobra fuerza es que pudo precipitarse al vacío bien cuando descendía al zulo o bien cuando ascendía hacia la BU-11. Sí, el acceso a su ‘guarida’ era desde los carriles de circulación, dos de los cuales tenía que cruzar para llegar hasta la mediana. Una vez allí bajaba una distancia de un metro y aterrizaba en el zulo. Pudo resbalarse con la tubería y caer al paseo de los Pisones, desde una distancia de unos seis metros, lo que explica el fuerte traumatismo craneoencefálico que sufrió. No se descarta, por el momento, que pudiera haber tenido una discusión con alguien en su refugio, pero la descripción que han dado de él quienes le conocían hablan de una persona pacífica, sin problemas con el alcohol ni las drogas y que incluso frecuentaba las bibliotecas municipales.

El suceso se produjo el pasado 1 de diciembre. - Foto: Valdivielso

Leonés de nacimiento, llevaba en la ciudad de Burgos en torno a tres años. ¿Por qué utilizaba ese cubículo tan escondido y prácticamente inaccesible? En Comisaría sospechan que dada su condición de solitario quería pasar desapercibido y que el lugar donde dormía no fuera descubierto por nadie, tampoco por los servicios sociales. Lo consiguió, solo unos pocos conocían su escondite. Llama la atención también el riesgo que corría todos los días al cruzar dos carriles de la autovía para dormir.