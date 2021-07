Valdezate clama contra la profanación de 14 tumbas

La población de la localidad ribereña de Valdezate, que crece en estas fechas estivales, está indignada por el atentando que han sufrido la gran mayoría de las tumbas de su cementerio nuevo. Menos algún vecino que, por estar el bar cerrado por obras, no se había enterado aún, ayer todos sabían que las fotos de los difuntos que adornan algunas de las lápidas del camposanto habían aparecido pintadas con lo que parece un rotulador negro, agregando a los rostros bigotes y barbas, sin importar que fuesen hombre o mujeres.

En concreto, entre todas las lápidas hay colocadas hasta 15 fotografías y sólo una se ha librado de esta gamberrada macabra. «Está pintada la de la madre y la del hijo, la del marido se ha librado porque la tapaban las flores del centro que adorna la tumba», explica Esther Palomino González, que fue la vecina que, junto con su hermana, se percató del estado de estos elementos funerarios. Al parecer, una de las fotos pintadas ya la ha limpiado alguno de los familiares del finado.

Los hechos se debieron producir el pasado fin de semana pero no se vieron las tumbas ‘pintarrajeadas’ hasta este lunes. «Acababan de poner la lápida y vinimos a ver cómo había quedado», explica Esther aún con la rabia en su mirada, «y entramos porque tenía llave de la puerta, como otros muchos en el pueblo», reconoce. En la lápida de su panteón familiar, que no llevaba colocada ni una semana, habían garabateado las caras de su hijo y su marido, fallecidos ambos en el último año. «Al entrar no vimos nada, pero cuando llegamos a la nuestra ahí estaban las pintadas y ya nos fijamos en las demás tumbas», relata esta vecina. «Esto es más que una pintada, es atentar contra la memoria de los nuestros. ¡¿Hasta dónde van a llegar si son capaces de hacer estas cosas?!», se lamenta a las puertas del camposanto, a las que han cambiado la cerradura después de este episodio de vandalismo, del que se ha librado el cementerio viejo, que se encuentra junto a la iglesia parroquial.

Alerta en redes sociales. El camposanto cuenta con una puerta peatonal y otra más amplia para permitir la entrada de vehículos o cortejos fúnebres. Aún así, la valla que lo rodea supera por poco los dos metros de altura y no resulta fácil de saltar. Los hechos se han puesto en conocimiento de la Guardia Civil, aunque falta presentar la denuncia formal, y las autoridades municipales también tienen conocimiento de los hechos.

Incluso en redes sociales se pide colaboración para recabar datos que ayuden a dar con los autores de estos actos vandálicos, sin descartar propuestas como «hacer patrullas nocturnas para evitar vandalismos porque también han puesto silicona en algunos candados de algunos vecinos» y otros habitantes relatan que la carpa que hace las veces de bar mientras duran las obras del establecimiento han intentado quemarla, además de aparecer otras pintadas en distintos puntos de la localidad.

Más allá de cambiar el bombín de la puerta de entrada al cementerio, el Ayuntamiento no va a realizar acción alguna. Al menos eso es lo que de se tradujo de la reunión informal que mantuvo a última hora de la tarde de ayer sus responsables con algunos vecinos. «Dice que no es delito y que el Ayuntamiento no va a poner ninguna denuncia», resume Esther Palomino González, que estuvo recabando firmas para apoyar su denuncia y que esté respaldada por el mayor número posible de vecinos. «Iré yo a la Guardia Civil, con todas estas firmas, y pondré la denuncia», insiste esta vecina.