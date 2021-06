El Solar del Cid también urge mantenimiento municipal

Si la semana pasada era el colegio público Vadillos el que pedía al Ayuntamiento más celeridad a la hora de realizar las obras de mantenimiento del centro, en esta ocasión es el Solar del Cid, en el barrio San Pedro de la Fuente, el que ha alzado la voz para urgir el arreglo de distintos desperfectos, a lo que suma la cobertura de una de las plazas de conserje. Su directora, Belén Barrios, asegura que son «innumerables» las llamadas que ha realizado para que sus demandas sean atendidas, sin que por el momento haya tenido éxito.

«Siempre me responden con que no hay presupuesto o personal para realizar los arreglos», subraya Barrios, al tiempo que asegura que, cuando pone la situación en conocimiento de responsables municipales, se trata de «una necesidad» sobre la que, si no se actúa de forma urgente, da lugar a que «el problema se agrave y las intervenciones sean más caras». De hecho, explica que en algunos casos ha sido el propio centro el que ha asumido los arreglos, como el de una de las escaleras de la instalación en la que se produjeron sendos «accidentes graves».

La última la llamada que realizó se produjo a raíz de la tormenta del pasado 21 de mayo, cuando se desprendió la rama de un árbol de «tamaño considerable» y otra está a punto de caerse. Dentro del recinto educativo hay numerosos espacios verdes que requieren de cuidados. Desde el colegio se ha solicitado instalar riego por aspersión, que fue denegado, según su responsable, optando en esta caso por reclamar mangueras para poder realizarlo a mano.

Barrios también se queja del estado de una de las cornisas, que se está desprendiendo, motivo por el que, según precisa, «hemos tenido que balizar la zona». A ello añade la petición reiterada de colocar elementos disuasorios para las palomas, el arreglo de las goteras de una de las aulas, «que lleva pendiente desde 2019», y de la de cerradura de uno de los baños.

Las críticas de este centro también están relacionadas con la plantilla que depende del Ayuntamiento. En este sentido, su directora explica que no se ha cubierto la plaza de uno de los dos conserjes con los que cuenta la instalación, de tal forma que «desde la semana pasada llevo realizando una función que no me corresponde». Asegura que ha puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación toda esta problemática, si bien la respuesta es que se trata de obras de competencia municipal. «Estamos en el limbo», sostiene, añadiendo que este tipo de situaciones se están dando también en otros centros.