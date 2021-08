Burgos es la provincia de la región con más delitos de odio

La provincia de Burgos sigue teniendo el dudoso honor de liderar el ránking regional de territorios donde las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan más delitos de odio. En 2020, según la última estadística de la Secretaría de Estado de Seguridad, se cometieron en Burgos 17 ilícitos penales (más una infracción administrativa) contra colectivos en especial riesgo de exclusión social, bastantes más que en provincias con más o similar, como Salamanca y León, donde se presentaron 8 y 7 denuncias respectivamente. Tras ellas se sitúan Valladolid y Palencia, ambas con 6; Ávila, con 5; Segovia, con 2, y Soria y Zamora, con una denuncia en cada una de ellas.

Curiosamente la cifra de denuncias penales sobre delitos de esta naturaleza es la misma en los últimos tres años, según las estadísticas del Ministerio del Interior. En 2016 se habían puesto 13, y en 2015, siete. Con todo, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad señalan que los hechos conocidos «son puntuales, puesto que no se detecta una reincidencia en los autores». Asimismo, en ocasiones se trata de casos de insultos racistas o xenófobos en el marco de una discusión y que luego no dan lugar a una causa por delito de odio, aunque «sí hay que ponerlo en conocimiento del fiscal especializado»,.

De las 17 denuncias que figuran en el estudio del Ministerio del Interior, 11 de ellas fueron por razón de ideología política; otras cuatro por racismo o xenofobia, y en dos casos las víctimas fueron gays, lesbianas o transexuales. La Policía Nacional y la Guardia Civil esclarecieron 8 hechos delictivos y fueron detenidas 2 personas.

Denuncias que no prosperan. Hay menos arrestados que casos resueltos. Y esto se debe a varias razones. La primera es que algunas de las denuncias no prosperan por no apreciarse durante el procedimiento que existen motivaciones de odio. En otros casos, las amenazas o injurias, por ser leves, ya no están recogidas en el Código Penal sino que constituyen infracciones administrativas. Ahora bien, desde la Comisaría advierten de que la labor siempre está dirigida a proteger a las víctimas y poner los medios para que no se vuelva a producir.

En la estadística de Interior aparecen otros delitos de odio de los que no se han registrado casos en la provincia de Burgos. Se trata de del antisemitismo, aporafobia (contra los pobres), por razones religiosas, por discriminación por razones de género, por rechazo a personas con discapacidad, por razones de edad (ancianos), antigitanismo y por razones de enfermedad.

El descenso de las denuncias en el conjunto de España no se ha producido en Burgos. Según los datos de 2020, los delitos conocidos ascendieron a 1.401 en el país, con un descenso del 17,9% respecto a 2019 debido a las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad con motivo de la pandemia. En Burgos se denunciaron los mismos delitos.

Pese al descenso en España de 2020, el informe constata un aumento en ese 2020 de los delitos contra personas con discapacidad (69,2%), de discriminación por razón de enfermedad (62,5%), discriminación por razón de sexo/género (43,5%) y antigitanismo (57,1%).

Mientras, disminuyeron los de ideología (-45,3%), racismo/xenofobia (-5,8%), contra la orientación sexual e identidad de género (-0,4%) y antisemitismo (-40,0%), según el informe del Ministerio del Interior.