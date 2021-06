Los reductores de velocidad de Quintanar incumplen la norma

Yasmina Lozano, concejala socialista del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, registró hace un mes un escrito en el Consistorio de la localidad y en la Delegación de la Junta en Burgos denunciando que los reductores de velocidad instalados en la travesía de la villa incumplían con las condiciones generales que especifica su colocación. Ahora, la Consejería de Fomento, tras estudiar cada uno de los cinco, le da la razón, bien porque no cumplen con la anchura, la altura, la señalización horizontal y la vertical que deberían de presentar.

La norma dice que la anchura debe de ser mayor o igual a 60 centímetros, y según la respuesta de Fomento al menos tres de ellos no la cumplen. Algo similar sucede con la altura. Todos tienen 4,5 centímetros y no deberían de pasar de 3. Aunque sí que está permitido que sean más altos cuando la velocidad esté limitada a 40, sin embargo siguen incumpliendo con la anchura. Además, los que hay instalados en los tramos limitados a 50, tampoco cumplen con la altura, que ahí si que no deben de sobrepasar los 3.

Otro de los incumplimientos tiene que ver con la señalización horizontal, ya que debe de haber una línea de eje continua a lo largo de 10 metros antes y después del reductor. Según la respuesta de Fomento, en unos casos no se cumple porque no se ha pintado y en otros, si se hiciera, impediría la incorporación a la carretera en ambos sentidos desde alguna de las calles, ya que están próximos a cruces. La señalización vertical tampoco es correcta en otros casos, porque no cumplen con las medidas ni con las distancias respecto al punto donde deberían haber sido colocadas.

Yasmina Lozano informará de la respuesta de Fomento al Ayuntamiento y le pedirá que se ajuste con la norma. «No entiendo como estando tan claras las condiciones de su instalación no se haya respetado ninguna», afirma la edil.