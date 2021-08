Los gimnasios reclaman bonos al consumo de cara al otoño

La primera convocatoria de los bonos al consumo que lanzó el Ayuntamiento fue todo un éxito.Tan buena fue la acogida por parte de los burgaleses que en unas semanas volverán a sacarse a la venta los vales para que los vecinos puedan gastarlos, además de en el comercio, también en los bares y restaurantes. El buen recibimiento de esta iniciativa no ha pasado de largo por el resto de sectores, y desde la Asociación de Gimnasios de Burgos van a plantear alAyuntamiento repetir la fórmula con sus asociados y con todos los relacionados con la salud.

La entidad ya sugirió antes del verano al alcalde, Daniel de la Rosa, la posibilidad de contar con una línea similar a la ya contemplada para comerciantes y hosteleros.Alberto del Val, presidente de la asociación, asegura que el propio regidor le transmitió en un encuentro su compromiso para que tanto su gremio como todos los negocios relacionados con la salud -entrenadores personales o fisioterapeutas- pudieran contar con una serie de bonos al consumo. Es por ello que a lo largo de los próximos días quiere reunirse con la concejala de Comercio, Rosa Niño, para ahondar más en el planteamiento.

«A partir de septiembre llegan unas fechas muy buenas para nosotros, por lo que contar con un producto similar al de hostelería y comercio nos daría un gran impulso», confiesa DelVal. La vuelta de las vacaciones es uno de los inicios de la temporada más fuerte para el sector, así como el final de as Navidades.«Está siendo un verano tranquilo, con algo más de usuarios que el año pasado pero muy tranquilo», admite.

El sector de los gimnasios, y en concreto el burgalés, ha sido uno de los más perjudicados por la pandemia. Hasta la reapertura de este mes de marzo acumularon más de 200 días sin abrir sus persianas, por lo que la vuelta al tajo está siendo más que productiva para los centros. Durante la Navidad apenas registraron clientes, y cuando por fin veían la luz, el 11 de enero, la Junta volvió a limitar su actividad por al alza de los contagios.

Aunque posteriormente la administración regional ha vuelto a imponer restricciones por culpa del aumento de las infecciones, los gimnasios no han vuelto a sufrir cierres o modificaciones de sus aforos.El propio vicepresidente de la Junta,Francisco Igea y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, calificaron a partir de abril como «clave» la realización de actividad física para combatir los efectos del coronavirus o prevenir posibles infecciones.

Sin aval covid. ElTribunalSupremo resolvió la semana pasada que no puede exigirse de forma indiscriminada el certificado covid para acceder a los gimnasios o centros deportivos. Así lo dictaminó en tanto que no se modifique la Ley o se impongan medidas excepcionales a la normativa actual. «Es una alivio para el sector. Estamos dispuestos a pedirlo pero no se nos puede exigir de la noche a la mañana», apunta Alberto delVal. Este protocolo solo estuvo operativo durante cuatro días en los centros deportivos canarios, que recibieron numerosas quejas de sus usuarios.

En otros países europeos cercanos a España -véase Francia o Italia- e incluso algunas ciudades de los Estados Unidos como Nueva York ya solicitan presentar el pasaporte covid para acceder al interior de sus recintos.En caso de carecer del mismo, el cliente no puede entrar ni disfrutar de la instalación.