Mañueco no explicará en las Cortes las funciones de Cosidó

PP y Cs rechazaron ayer en la reunión de la Mesa de las Cortes la petición de comparecencia «inmediata» del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, registrada el pasado lunes por el PSOE para que informe de la situación y funciones de su asesor Ignacio Cosidó y de si le va a cesar después de su posible implicación en el denominado caso Kitchen, cuya comisión de investigación se constituyó el martes en el Congreso y a la que se llamará al exdirector general de la Policía.

Tras esta decisión, el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, cargó contra PP y Ciudadanos porque carecen de la «decencia» y la «dignidad» de permitir a los ciudadanos «conocer la verdad».

En la presentación de la petición de comparecencia, la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, y el portavoz de la Comisión de Interior del Grupo Socialista en el Congreso y diputado por Salamanca, David Serrada, detallaron la trayectoria de Ignacio Cosidó y subrayaron que es más que un asesor, porque fue director general de la Policía cuando desde ese departamento, a las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz, «se usaron fondos para tapar la corrupción, perseguir» a rivales políticos y espiar a Luis Bárcenas, según informa Ical.

Además, Serrada recordó que Cosidó fue «mano derecha» de la candidatura de Pablo Casado a la presidencia del PP, ya que entregó los avales en la sede de Génova y «se le recompensó» con la portavocía popular en el Senado.

«Por connivencia u omisión», tras su implicación en sede judicial por su subordinado Eugenio Pino, afirmó el diputado que el presidente de la Junta debe cesar a su asesor, sobre cuya labor se preguntan los socialistas en el sentido de qué hace en el Ejecutivo y cuáles son sus funciones, ya que «nadie le ha visto» en su puesto de trabajo.

Tudanca lamentó que la Mesa de las Cortes, gracias a Ciudadanos y PP, hayan «impedido una vez más que Mañueco de la cara para explicar cómo es posible que los castellanos y leoneses estén pagando un sueldo al señor Cosidó, que está vinculado a la trama Kitchen».

«No es una trama cualquiera», dijo, para constatar que el jefe del Ejecutivo autonómico «tiene de asesor a alguien que en boca de sus propios colaboradores, de los responsables del Ministerio del Interior, usó fondos públicos para tapar la corrupción del PP». «Cosidó utilizó las instituciones del Estado para tapar la corrupción del PP y le tenemos aquí pagándole con el dinero de todos», lamentó.

Tudanca hizo esta valoración durante una rueda de prensa de balance del año 2020, en la que sentenció que se cerró el año pasado con «corrupción y seguimos igual» y no se ha avanzando «ni siquiera en algo tan fácil y necesario e imperioso como limpiar las instituciones y darlas transparencia». «Que dé la cara y explique por qué y para qué contrató a Cosidó y por qué estamos pagando su sueldo todos los castellanos y leoneses», sentenció.

El PP recuerda a Puente

El portavoz popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, salió rápidamente al paso y se preguntó si desde el PSOE buscan «decencia y dignidad para todos o solamente para los que están enfrente».

«Si el PSOE quiere ser útil y transparente en materia de corrupción, resultaría bastante más creíble si no solo nos exigiera a nosotros responsabilidades por algo que aún no es nada», remarcó de la Hoz, para concluir: «sería más útil para la ciudadanía, para la transparencia y para la dignidad de las instituciones que le pidiera al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que aporte las facturas de sus vacaciones, para que no haya duda de quien se las paga».