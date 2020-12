Bugedo exige acceder a las ayudas por el cierre de Garoña

La pérdida de actividad relacionada con la central nuclear de Garoña representa un problema para muchos pueblos del entorno, que esperan planes de ayudas para cuando el desmantelamiento se haga efectivo. Los trabajos en los despachos ministeriales ya han comenzado, aunque existe un pueblo de la comarca mirandesa en el que ya existe cierta preocupación, porque no quieren quedarse fuera de las posibles subvenciones y ventajas. Se trata de Bugedo y su alcalde, Juanma Ramos, se reunió con el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, para explicarle el problema y de la cita salió «muy satisfecho», admitió el representante de los vecinos.

«Se está desarrollando un convenio con una serie de municipios del entorno de Garoña, y la sorpresa es que de todos los pueblos de la comarca mirandesa el único que se ha quedado fuera es Bugedo», lamenta Ramos, que no entiende esta diferencia. El motivo que le han dado para su exclusión se centra en que no recibía ayudas anteriormente, porque dentro de un radio de 20 kilómetros no se encuentra el casco urbano del pueblo, aunque solo sea por «300 metros», puntualiza Ramos, que agrega que sí que se incluye en la zona marcada «el 75% del suelo rústico de Bugedo».

Ramos reconoce que esta situación ya se consideraba injusta, «y ahora me preocupa que si se genera una nueva línea los fondos nos quedemos fuera y eso nos provoca una indefensión», critica el alcalde, que espera que la situación se pueda solventar.

Al margen de haber recibido anteriormente ayudas de la central cumplen otros requisitos, ya que aunque los vecinos del pueblo no trabajan en Garoña, sí que lo hacen o hacían en empresas de Miranda, y algunas «se han visto afectadas por el cierre de la central», por lo que resalta que sí que «hemos sufrido el cierre de la central».

Además, otros de los puntos a favor para su inclusión en los futuros planes pasa por la «continuidad espacial dentro del mapa, para desarrollar el plan que compense el desmantelamiento», por lo que Ramos espera que tras la cita con De la Fuente, se tomen en cuenta sus consideración y se les incluya.