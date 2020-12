Un superventas en Amazon

Sergio Álava solo necesitó 27 días de confinamiento para ver nacer su primera novela de aventuras ambientada en Argelia en 2018. Dioses del Sahara se editó en septiembre, pero la capacidad creadora del escritor medinés no se ha detenido, sino que continúa por una senda prometedora. Su último trabajo ha sido el cuento de Navidad El reno patoso, que se ha colado en los primeros puestos de los cien libros de temática nórdica más vendidos entre los editados por Amazon. Durante días ha llegado a escalar al cuarto lugar y este martes se encontraba en el séptimo puesto en formato de papel y en el duodécimo en soporte digital.

Nada sorprende a Sergio Álava, que desde los 14 años ha sido un ávido lector y que a los 45 ha decidido comenzar a ponerse al otro lado, en el papel de escritor. El reno patoso iba a ser un regalo personal, únicamente para su hija Carla, de 5 años. Lo escribió en unos pocos días y cuando releyó el resultado pensó que podía tener salida. Se lo dio a leer a sus contactos más cercanos, a quienes le animaron a publicar Dioses del Sahara y «todos» de forma unánime coincidieron en que merecía la pena lanzar esta historia llena de ternura. El siguiente paso fue llamar a otra medinesa, Virginia Sedano, licenciada en Bellas Artes y «con un talento innato para dibujar». Ella es la autora de las seis ilustraciones del cuento, así como de su portada.

El hecho de estar entre los productos más demandados editados por Amazon no le sorprende. «Publicarlo en la antesala de la Navidad ha hecho que tuviera más éxito», reconoce. Sus amigos también han hecho correr la voz. Álava, con una vida empresarial muy intensa, suma muchos contactos en su agenda. De momento, el cuento solo se puede comprar online a través de Amazon, pero a partir del día 30 se podrá adquirir en librerías de Medina de Pomar y Villarcayo.

El mensaje que quiere trasmitir a los niños es el de que «todos somos diferentes, pero con esfuerzo, perserverancia y trabajo en equipo, todo resulta más fácil». Una llamada de atención contra del bulling también planea en este trabajo que, como no podía ser de otro modo, a Carla le encantó. Ella no lo leyó antes de su publicación. Sergio Álava esperó a mostrar a su hija el cuento ya editado y con las ilustraciones de Virginia Sedano. Así que ya no había marcha atrás, pero la opinión de la niña ofrecía la clave de que el éxito era más que posible, dado que en su mente inquieta, necesitada de explicaciones lógicas para casi todo, el cuento logró mantener viva la magia de la Navidad.

Una próxima novela negra. La mente de su padre tampoco descansa y ya está a punto de publicar su primer relato de la serie Cuentos para no dormir, titulado Paula. Promete suspense, angustia y decisiones desesperadas. Estará en venta en unos días, también en Amazon, y tras él llegará la publicación de la primera novela negra de Álava, La mano de Darwin, una de las 3 obras que lleva más avanzadas.