La pintura como persuasión

El retrato es su fuerte y sus hijos su principal inspiración. Pero eso solo es el punto de partida. Desde ahí, los cuadros de Beatriz Marcos Garrido enganchan por la vitalidad de las escenas, los fondos modificados, la luminosidad de los óleos oscuros, la magia de las sombras y los juegos con la realidad y lo que se puede construir a partir de ella. «No me gusta pintar postales. Busco una figuración más rota, salirme de una pintura convencional para crear mis propios mundos. El color lo inunda y lo aborda todo, pero llego a él creando mundos diferentes de escenas cotidianas, pintando escenas que no he vivido que me reportan nuevos recuerdos», sostiene la artista.

La exposición que presenta en el Arco de Santa María es, dice, la que mejor habla de su pintura. Con trazos determinantes, Marcos Garrido resume las credenciales de su potencial: una maestra del retrato vitalista, bruja de los collages con varias historias y artista de cuadros que cuentan mucho más de lo que representan.

Realidad alterada concentra el trabajo de cuatro años con series impactantes como las que pinta bajo el agua, las que juega con fuego o en las capta el aire del paisaje. Y junto a su obra más reconocible, en la segunda planta deja ver otro estilo surgido durante el confinamiento. La serie monocromos incluye «cuadros más experimentales en los que no busco un acabado redondo, sino que pinto sin un propósito concreto y el pincel va más suelto. Sigue siendo mi línea pero de otra manera, con otros tonos, veladuras ymisterio».

Homenaje a Ana Isabel Garrido. Pintora y profesora de Dibujo, la hermana de su madre fue quien le metió el gusanillo artístico desde que gateaba. «Nos íbamos de concursos a pintar por los trigales, me llevaba a exposiciones, me regalaba cosas vinculadas al arte, pintaba con ella en su casa... Ha sido mi referente». Fallecida hace siete años, Beatriz Marcos ha querido tener un recuerdo hacia ella y darle un hueco en la que considera su exposición más importante.

En la segunda planta, al final del recorrido, se exponen una serie de cuadros de estilo expresionista que chocan claramente con el realismo figurativo de Beatriz Marcos. Junto a ellos, unos dibujos de la estancia de su tía en Marsella completan el homenaje a quien fue su primera maestra. (La obra puede visitarse hasta el 24 de enero, de martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas y domingos por la mañana).