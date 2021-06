«Una bodega debe dedicar a marketing parte del presupuesto»

Vino y comunicación maridan perfectamente. Son la pareja ideal, como defiende Cristina Higuera, responsable de redes sociales y comunicación de Ribera del Duero. Esa concordancia entre ambos se nutre a través de un sinfín de acciones, desde eventos, campañas o vídeos que luego ven la luz en Twitter,Facebook eInstagram y a las que dan forma creativos, periodistas o diseñadores gráficos, entre otros.

El día a día en la agencia Buen Bouquet, que trabaja desde hace seis años mano a mano con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, comienza con una lluvia de ideas. Una vez que investigan todo cuanto se publica sobre sus caldos y bodegas, empiezan a organizar las acciones comunicativas que llevarán a cabo sobre los eventos que acontecerán en los siguientes quince días y que después publican en los perfiles oficiales de Ribera del Duero tanto a nivel nacional como internacional.

Detrás de una publicación se esconden horas de trabajo. «Gestionar lo que se mueve en redes sociales requiere muchísimo tiempo si de verdad quieres obtener resultados», asegura Higuera. A su juicio, uno de los grandes frutos que ha cosechado Ribera del Duero radica en que su tráfico es orgánico, «ha ido creciendo solo, sin haber hecho ninguna campaña de promoción para captación de seguidores.Ahí está el verdadero arte».Es decir, que quienes siguen a la Denominación de Origen son verdaderamente aquellos usuarios de redes sociales que así lo desean.

En estos seis años, las estrategias comunicativas han cambiado. «Cuando empezamos a trabajar con Ribera del Duero, el Consejo Regulador pretendía llegar a la gente joven. Eso se ha ido desarrollando y ahora se llega a absolutamente a todo. Utilizamos distintas redes sociales para cada perfil, lo que se comunica es diferente», detalla Higuera. Pero no sólo eso. Asegura que hay hueco, o mejor dicho, que hay contenidos para todas las personas, amantes del vino, profesionales, aficionados al sector... No hay límites a la hora de crear contenidos.

Entre las claves para una comunicación eficaz, Higuera destaca tener perfectamente identificado a tu consumidor, además de la manera de transmitir, siempre con la creatividad por bandera. La responsable de redes sociales y marketing digital apunta que intentan no inmiscuirse en asuntos políticos, aunque suelen hablar «de todos los temas que se puede, pero sin ser conflictivos».

Apuestan por una comunicación de estilo fresco, que genera mucha interacción con el público. Un ejemplo, con motivo del día de la Guerra de las Galaxias, fue una publicación en la que incluyeron a Luke Skywalker dentro de un viñedo. También cuentan con un gabinete de crisis, desde el que enfrentan ciertos problemas que suelen ocasionar perfiles anónimos.

En cualquier caso, Higuera tiene claro que queda «muchísimo camino por recorrer» y que en el mundo del vino todavía hoy muchas bodegas no acaban de creerse la importancia que tiene la comunicación. «Hay muchas bodegas que ni siquiera tienen una web. Deberían ser conscientes de que tienen que reservar una parte de su presupuesto para destinarla a marketing y comunicación», sostiene, al tiempo que recalca la trascendencia de «dar valor a tu negocio».

Ya no se puede no comunicar. «Hay que estar ahí, eso segurísimo. Al principio, las redes sociales se veían como el futuro. Después como el presente y ahora ya casi son el pasado», concluye Higuera.