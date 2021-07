Mañueco resta importancia a la remodelación del Gobierno

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, restó importancia a la remodelación de nombres acometida hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mostró escasa confianza en que se produzca “un cambio de actitud”. “El problema es quien lo dirige; y la pieza que más falla es él, Sánchez. Queremos cambiarlo para llevar a Moncloa a un palentino que se llama Pablo Casado”, apuntó Mañueco, quien por ese motivo reclamó la convocatoria de elecciones generales.

A su juicio, Casado apostará “por el crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, lucha contra la despoblación, un reparto justo de los fondos europeos y el fortalecimiento de los servicios públicos en el territorio”, frente al “único afán”, dijo, de “mantenerse en la Moncloa de Pedro Sánchez”. El también presidente de la Junta clausuró hoy el XIV Congreso del PP de Palencia, celebrado en Magaz de Pisuerga, en el que fue reelegida presidenta Ángeles Armisén y al que asistió, entre otros, la vicesecretaria general del PP, Ana Beltrán.

Mañueco se dirigió a los afiliados y simpatizantes del PP palentino, a los que recordó que los municipios y la Junta se encuentran en el ecuador de la legislatura, por lo que invitó a “cumplir con los compromisos” de la mano del “diálogo político y el Diálogo Social”. Por lo que respecta al Gobierno autonómico, enumeró algunos de los puntos reseñados el viernes en la presentación del balance de lo que va de legislatura. En este sentido, subrayó que la Junta ha impulsado una “profunda transformación: digitalización, modernización y fomento de oportunidades de futuro para atraer personas a esta tierra”.

También, “más servicios para los mayores y dependientes, tecnología 5.0; “sanidad de calidad”, mantener escuelas al menos con tres niños; 16.000 aulas conectadas a las nuevas tecnologías, facilidades a los jóvenes, especialmente en el medio rural, para adquirir una vivienda; la escolarización gratuita de niños de 2 años el año que viene; transporte gratuito en el mundo rural; y llevar internet a todo el territorio para que haya “ciudadanos iguales”.

El líder del PP trasladó su política de “menos impuestos”, cuestión para la que presumió de “una fiscalidad moderada e inteligente”. Así, citó al Colegio de Economistas de España para destacar que Castilla y León es la que tiene la fiscalidad “más moderada para las familias” y la tercera con una presión tributaria “más favorable para el medio rural”. Igualmente, recordó que la Junta ha eliminado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges, una medida “para apostar por el consumo, la inversión y mantener empresas en el territorio si el dinero está en el bolsillo de los ciudadanos”.

Sobre los fondos europeos, expuso que la Junta ya tiene preparados los proyectos para la recuperación económica y recordó que no renunciará, como mínimo, a 5.000 millones de euros. “Son para los españoles, no para que Sánchez mueva las piezas en su tablero político. Son para atornillar la recuperación económica de los españoles, no para que él se atornille a su sillón. Queremos un reparto justo y defenderemos los intereses de los castellanos y leoneses”, vaticinó.

Pendiente de los palentinos

Fernández Mañueco felicitó a la reelegida presidenta del PP y su equipo y destacó su “incansable trabajo al frente de la formación y de la Diputación”. “Siempre estás pendientes de los palentinos y las necesidades del medio rural, con cercanía y sensatez. Representas la unidad, aglutinas a todos los afiliados en torno a un proyecto que nos hará crecer más en Palencia, Castilla y León y España”, trasladó a Armisén.

Se mostró a favor de la “cohesión del partido y la fuerza de la unidad” y remarcó que si se analiza la historia de los “éxitos electorales del PP, siempre coinciden cuando se ha demostrado unidad y se ha trasladado a la sociedad”. “Así, el PP siempre gana, y es lo que ha ocurrido hoy en Palencia. Con esa unidad y fortaleza volveremos a ganar y ayudaremos a ganar a Casado con el proyecto que quiere unir a todos los votantes del centro-derecha”, reiteró.

El presidente del PP otorgó su apoyo “para conseguir los retos” por delante y que dividió en dos. En primer lugar, “reforzar” a la formación provincial como partido “de referencia”; y el segundo, “concentrar el trabajo en equipo con la ilusión de cada afiliado”. “Somos un partido de gobierno y nuestro objetivo es gobernar para mejorar la vida de las personas. Por eso hay que sumar mayorías en la capital y en tantos municipios de la provincia que siempre han confiado en el PP”, insistió.

Encuestas a favor

Mañueco destacó que las encuestas de las últimas semanas indican una valoración “positiva” de los castellanos y leoneses sobre la gestión de la pandemia por parte de la Junta. “Hemos vivido momentos duros y tomado decisiones impopulares. Pero la gente reconoce la gestión eficaz”, expuso el presidente de la Junta, quien agradeció el apoyo mostrado por la Dirección Nacional del PP “en los momentos más duros”, pero también de los afiliados, que “han aguantado momentos muy complejos y difíciles, con la incomprensión en muchas ocasiones de la gente, pero también con la deslealtad de varias personas en la oposición”. “Gracias por ese apoyo anónimo y callado que siempre he percibido de vosotros”, les dirigió, acompañado de un aplauso.

También agradeció el apoyo en la moción de censura presentada por el PSOE y que supuso el “batacazo” de Sánchez en Castilla y León, quien “quiso provocar un terremoto político en toda España e intentar gobernar por la puerta de atrás allí donde las cosas se hacían bien y con inteligencia”. Recordó Mañueco que “le salió mal en Murcia, Madrid y Castilla y León tras idearlo en las catacumbas de Ferraz”. “Aquí les paramos los pies. Ahora estamos preparados para derrotar a Sánchez y ganar las elecciones cuando se convoquen. No renunciaremos a la historia de la que nos sentimos orgullosos ni a nuestro compromiso con la unidad de España. No se trata de la España que quiere Sánchez, sino de la que queremos todos los españoles. Palencia y Castilla y León hablarán alto y claro para defender esa unidad”, exclamó.tar cohesionados. Estamos preparados para gobernar. Juntos somos imparables e imbatibles”, concluyó.