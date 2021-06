La selección de Italia superó (1-0) a la de Gales este domingo en la última jornada del Grupo A, el cual se quedó para avanzar a octavos de final como primera, gracias al solitario tanto de Pessina ante un rival relajado, viéndose también en los cruces como segunda.

Los de Roberto Mancini, clasificados ya desde la jornada anterior, cumplieron con su buena línea en el torneo continental para no bajar de la nube. En Italia todo funciona, incluso las rotaciones para este tercer partido ante una Gales descafeinada.

De menos a más, el cuadro italiano se hizo con el control del partido, con un Verratti que aprovechó sus minutos. El del PSG puso el centro que remató Pessina a la red cerca ya del descanso, después de un primer tiempo sin noticias de Bale para Gales, ni de una ocasión de peligro, ni de una posesión con criterio.

Italia firma el pleno ante una Gales relajada

Italia dobló su superioridad con la roja a Ampadu en el minuto 56. Gales terminó de meterse atrás, de esperar el final del partido sabiendo que salvo una goleada de Suiza tenía muy seguro el segundo puesto. Belotti y Emerson pudieron finiquitar el encuentro, y Chiesa también aprovechó su titularidad para pedir un sitio en el once.

Pese a no llegar, Bale terminó teniendo su ocasión y clara, a 15 minutos del final. Con las noticias del 3-1 de Suiza a Turquía, los galeses no se podían relajar, pero no les dio para meterse en faena. Italia tampoco se volvió loca para seguir sin encajar en el torneo y sin mostrar debilidades como aviso hacia octavos.

