Puerto Sagunto, asalto final 2020 para el Blasgón y Ceres

Telón al año 2020 por parte del Blasgón y Bodegas Ceres con el desplazamiento que hoy sábado realizará a tierras levantinas. El conjunto ribereño se enfrenta esta tarde a partir de las 18.30h. en el ‘Ovni’ de Puerto Sagunto al equipo entrenado por Enric Nogués en un duelo de vital importancia para ambas entidades, pero en el que el plantel de ribereño tratará de dejar sobre la pista sus últimos gramos de energía para cerrar la primera vuelta fuera del farolillo rojo.

El objetivo se antojará difícil para los pupilos de Alberto Suárez puesto que, si bien es cierto que la entidad valenciana acudirá al partido ante los arandinos tras haber sumado únicamente un punto en sus últimas cinco comparecencias (el cosechado en casa ante Guadalajara, 23-23), no lo es menos que el Blasgón y Bodegas Ceres aterrizará en feudo levantino con una lista de ausencias casi más larga que la cantidad de efectivos de la que dispondrá para tratar de sumar su tercera victoria.

Un motivo éste, que obligará a echar mano del lateral granadino Juande Linares en el extremo derecho una vez más para acompañar al canterano Enrique Calvo y que tendrá, a mayores, la necesidad de escorar al brasileño Matheus De Novais por momentos al ala izquierda para ayudar a Brian Negrete.

«Las variantes que podamos hacer ya», no obstante, «son apaños», ha señalado el propio Suárez analizando en la previa al encuentro, y de paso, que los suyos se verán obligados a reinventarse sobre el cuarenta por veinte al contar, sin Megías, con una rotación menos en defensa con la que tratar de frenar las acometidas valencianas.

A pesar de ello, el técnico amarillo no ha dejado de mostrarse positivo. «Las penas no valen para nada», ha relatado. «Esto es lo que hay y trataremos de afrontar el partido lo mejor que podamos». «Con los jugadores que nos quedan» y que, a buen seguro, se exprimirán al máximo para tratar de sumar dos nuevos puntos que permitan dejar al equipo fuera de la última posición en la tabla ante el inicio de la segunda vuelta. Un tramo de liga esperado por todos y ante el que ha valorado estar convencido de poder «hacerlo mejor», pero también que, «de tener que morir», prefiere hacerlo con un equipo como el que tiene. «Que no pase de los partidos y se aferre a lo que tiene para mejorar». Por ello, y contundente, ha finalizado, «pase lo que pase en Puerto Sagunto, empezaremos la segunda vuelta con opciones de luchar la permanencia».

Implicación. Que las sensaciones son mejores de lo que reflejan los puntos es algo que también ha compartido el extremo Brian Negrete antes de viajar al ‘Ovni’. Y es que, más allá de las circunstancias que han envuelto al equipo en esta mitad de curso (COVID, aglomeración de partidos y parones), el jugador reconoce que «estamos a un pasito de poder hacer cosas más grandes de lo que esperábamos». Debido a ello, y aunque en cuadro, el ex de Alarcos ha manifestado que, «en Puerto Sagunto vamos a morir por el de al lado y por el que se queda en casa». Un hecho que defiende, ha sido así «siempre», pero que una vez más tratarán de volver a demostrar.