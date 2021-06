"Es importante ver a mujeres fuertes en las series"

La actriz Hande Erçel protagoniza junto a Kerem Bürsin el fenómeno Love is in the air, comedia romántica producida por MF Yapim que actualmente emite Telecinco en el prime time de los martes.

En declaraciones a Mediaset España, Erçel -Miss Turquía 2012 y cotizada actriz cuyo trabajo en Hayat: Amor sin palabras le valió el Turkey Youth Award a la Mejor Actriz en 2017- revela cómo fue preparar su personaje de Eda Yildiz en la popular ficción turca y lo que ha supuesto en su trayectoria como intérprete, y comenta además el éxito internacional de esta producción, a la vez que expresa su enorme deseo de visitar nuestro país en el momento en el que se termine la pandemia del coronavirus, entre otros aspectos.

¿Cómo llegó a su vida el papel de Eda Yildiz?

Leo los guiones en el momento en el que los recibo, nunca les hago esperar. Aunque esté en el coche, los leo. Lo mismo me ocurrió con el guion de Love is in the air, que leí inmediatamente.

Eda es un personaje que me ha dado muchas alegrías. Sus divertidas ocurrencias, su fuerza, su seguridad en sí misma y su fuerte carácter me entusiasmaron.

¿Qué ha supuesto el personaje personal y profesionalmente?

Es un personaje muy fuerte que sabe exactamente lo que quiere. Ambas tenemos mucho en común. Y es muy importante ver a mujeres fuertes que luchan por sus sueños en las series de televisión como modelo para la sociedad. Además, interpretar a Eda ha sido una oportunidad para ponerle mucho de mí misma.

¿Cómo has preparado a Eda?

Estábamos confinados cuando me llegó el guion, así que pude trabajar en mi papel con Esin Do?an, coach de interpretación, durante dos meses y medio. Ensayábamos todos los días hablando sobre el personaje de Eda. Cuando llegamos al plató, yo estaba preparada: el personaje era mío.

¿Qué aspectos tiene en común con su personaje?

Nos parecemos mucho en cuanto a valernos por nosotras mismas, ser fuertes, decididas y perseguir nuestros sueños.

¿Cuál ha sido la secuencia más difícil que ha rodado en Love is in the air? ¿Y la más emotiva?

A veces trabajamos en días muy fríos. Rodar en exteriores por la noche siempre es difícil para mí en general. La escena más emotiva fue en la que Eda descubre que perdió a sus padres por culpa de la familia de Serkan.

¿Cómo es un día de rodaje?

Lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho. Nunca he perdido la motivación. En el set de rodaje siempre estoy animada, llena de energía y feliz.

¿Cómo le gustaría que fuera el último episodio de la ficción?

¡Ojalá no hubiera un episodio final!

¿Qué sueños le gustaría alcanzar profesionalmente?

Hay muchos tipos de personajes que me gustaría encarnar, pero uno de mis sueños es interpretar a algún personaje de un libro de culto.

¿Qué significa para una actriz turca que su trabajo sea un éxito internacional?

Es una gran suerte. Estoy muy agradecida por todo el cariño que recibo. Creamos una historia, creemos en ella y no podemos imaginar hasta dónde puede llegar. Enfrentarse a esto es una gran motivación y yo me siento muy agradecida.

Además, que Love is in the air haya logrado esta proyección internacional es el éxito de un gran equipo y me enorgullece formar parte de él.

¿Le ha cambiado la fama?

Vamos a preguntárselo a mi hermana (risas). Pero no creo que haya cambiado.

¿Cuál es su opinión sobre Kerem Bürsin como actor?

Ser compañera de Kerem Bürsin es una de mis mayores oportunidades a nivel profesional. Nunca he dudado mientras interpretaba frente a él, porque es un actor que te hace actuar.

Love is in the air ha tenido mucho éxito en España y un gran número de seguidores en las redes sociales. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a los fans españoles?

¡Recibimos los vídeos, mensajes y regalos que nos envían los seguidores españoles! Es algo muy emocionante. Tengo muchas ganas de ir a España cuando acabe la pandemia.

¿Por qué los fans españoles deben seguir viendo Love is in the air?

Porque solo acabamos de empezar, van a pasar muchas cosas.

Habla un poco de español... ¿Ha estado alguna vez en nuestro país? ¿Y cuáles son las ciudades que le gustaría visitar?

Estuve en Barcelona en un concierto de Beyoncé, pero apenas tuve tiempo para hacer turismo. Visitar Ibiza es una prioridad, aunque también me gustaría conocer otras ciudades españolas.

Durante los meses de confinamiento estuve dando clases de español, pero no estoy segura de que sea suficiente para hablarlo con fluidez.

¿Con qué actor o actriz español le gustaría trabajar?

Con Miguel Ángel Silvestre.