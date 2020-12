La burocracia impide a un ganadero rentabilizar su granja

Ampliar un negocio no siempre resulta sencillo. Hacerlo en plena pandemia puede llegar a convertirse en toda una odisea. Algo así es lo que le ha sucedido a Joaquín Casado Olalla en su granja de pollos y cerdos en el municipio de Hontoria de Valdearados. A principios de año decidió cambiar su modelo empresarial: se dispuso a unificar especies y apostar todo al sector porcino para «así crear una única explotación, grande y moderna, en aras del bienestar animal, además de para evitar posibles contagios y enfermedades».

Sin embargo, desde que el 11 de enero sacó los últimos pollos de una de sus naves, los meses posteriores han estado plagados de obstáculos, hasta el punto de que todavía en estos momentos no puede trabajar a pleno rendimiento.

En total, retiró 25.000 pollos. Pero aún no le han pagado aquella operación. Es más, lleva sin cobrar desde septiembre del año pasado. Casado es uno de los afectados por la quiebra de la Cooperativa Avícola (Cobur). «Me ha provocado un agujero de aproximadamente 40.000 euros, incluyendo amortización de la nave, facturas de la luz, calefacción...», admite.

A ello se suman todos los trámites con los que lleva lidiando a lo largo del último año para llenar con cerdos el hueco que dejaron los pollos. Puede parecer un procedimiento fácil. No lo es tanto. En su caso, lo ha llevado a cabo en dos fases. «Pedí una modificación no sustancial, que ya me concedieron, con la que he ampliado las plazas hasta 4.118, que son los cerdos que tengo actualmente», explica. En segundo lugar, ha solicitado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos una modificación sustancial de la autorización ambiental para el proyecto de su explotación porcina. Un permiso que ahora se somete a información pública durante veinte días hábiles, tal como recoge el Boletín Oficial de Castilla y León. Si nada lo impide, Casado pasará a tener próximamente 4.976 cerdos. Es decir, 858 más que ahora. «Lo hice así para producir antes porque si lo hacía de una sola vez lleva más tiempo la tramitación», asegura.

Si no hay ninguna alegación, en un plazo de un mes ya podría tener esos 858 lechones más en sus naves, con las que arrancó en 2007. «Cuanto antes mejor. He invertido una cantidad importante de dinero y lo tengo parado. La obra ya está hecha desde hace tiempo, pero sin poder producir porque los trámites son lentos», agrega.

Las modificaciones llevadas a cabo afectan a la equipación porcina interna, ya que a nivel externo la nave sigue siendo la misma. Las explotaciones para pollos suelen ser diáfanas. Ahora, Casado ha quitado los comederos y bebederos, así como la calefacción, para instalar separadores, rejillas y todo tipo de material para cerdos.

A pesar de todos los escollos que se ha encontrado por el camino, el responsable de Hegaporc en Hontoria de Valdearados no tira la toalla. «No queda otra que reinventarse y tirar hacia adelante como sea. He luchado mucho», recalca, tras recordar que hasta el pasado 3 de septiembre no pudo introducir lechones en la nave. «He metido 800 cuando corresponde meter el doble. A ver si el permiso llega lo antes posible. Estoy produciendo pero no con la cantidad asignada. Ha sido un año muy duro. Al agujero que me dejó Cobur, como a otras muchas personas, se suma el pago de los créditos» que llegan todos los meses.

Finalmente, indica que aunque la covid no le ha afectado directamente ni a su familia ni a él, sí le ha influido «en los retrasos por culpa de que hay menos gente en la administración. Espero que se agilice». No hay tiempo que perder.