Recomiendan que los usuarios gestionen el párking del Félix

Más fácil que recuperar el aparcamiento de Virgen del Manzano será convocar un nuevo concurso para la gestión del ubicado en el parque Félix Rodríguez de la Fuente. El Ayuntamiento ha encargado un estudio de viabilidad y las conclusiones del mismo ponen de manifiesto que la rentabilidad es mínima al ser todas las plazas en propiedad y recomiendan que sean los actuales cesionarios los que se encarguen del mismo. Sin embargo, el hecho de que sea una concesión pública obliga a la libre concurrencia y tendrán que presentar al concurso en igualdad de condiciones, siempre que se constituyan y tengan personalidad jurídica propia, según aseguró la concejala de Patrimonio, Sonia Rodríguez.

Ahora, con este estudio de viabilidad, los técnicos municipales están redactando el pliego de condiciones que regirán la licitación teniendo en cuenta los años que quedan de concesión (hasta 2045). Cabe recordar que fue en 2002 cuando el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Alameda Nuevas Promociones la construcción de un aparcamiento subterráneo de 649 plazas para residentes a cambio de su explotación por 50 años y un presupuesto de 5.369.700 euros. Las plazas se vendieron y todo funcionó con normalidad hasta que en 2010 el grupo Urbelar, del que formaba parte Alameda Nuestra Promociones, entró en concurso. No pagó los tributos y el canon al Ayuntamiento y abandonó el mantenimiento del párking desde 2007 a pesar de que seguía cobrando las cuotas a los concesionarios.

Ante la situación del estacionamiento con numerosos problemas de humedades y levantamiento del solado, los cesionarios se constituyeron en comunidad en 2010 para defender sus intereses frente a la concesionaria y al Ayuntamiento y se transfirió a la misma la facturación de las cuotas hasta ahora cobradas por Alameda Nuevas Promociones.

El concurso al que estaba sometida la empresa concluyó por insuficiencia de masa activa para hacer frente a las cuotas y el Juzgado de lo Mercantil acordó la extinción de la sociedad en 2013. El contrato entre el Ayuntamiento y la concesionaria se extinguió al incumplir el contrato con el impago del canon, de modo que no es necesario hacer liquidación alguna.

El hecho de que todas las plazas sean en concesión y dados los gastos de mantenimiento, que rondan entre los 72.000 y los 79.000 euros, su explotación no genera un beneficio, según el informe, lo que hace que no suscite gran interés para las empresas. «Ha habido una buena gestión de la comunidad en los últimos 10 años. No hay conflicto de intereses debido a que la comunidad de cesionarios es la principal interesada en el que aparcamiento se encuentre en las condiciones optimas, lo que también beneficia al Ayuntamiento», se indica.

La concejala de Patrimonio se reunió con la comunidad de propietarios para trasladarles el informe y advertirles del inminente concurso de explotación.