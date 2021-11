Pactan un 3% de subida en 2021 para el sector cárnico

UGT y CCOO han alcanzado con la patronal un preacuerdo en las negociaciones del convenio colectivo de las industrias cárnicas, que neutraliza la convocatoria de varias jornadas de huelga a partir del 25 de noviembre. Estará en vigor hasta 2023 (incluido) y se aplicará también a las actividades de loncheado y envasado.

Según informa el sindicato UGT, el texto contempla una subida salaria para este año del 3%, con pago de atrasos desde el 1 de enero, 2,75% para el que viene y 2,5% en 2023. Incluye una claúsula de actualización salarial en el caso de que si la suma del IPC acumulado en 2021 y 2022 fuese superior al incremento pactado, también para el de 2023.

A partir de 2022 la jornada laboral se reduce en 10 horas, hasta las 1.760 anuales, con 8 diarias de trabajo efectivo, lo que supondrá que en aplicación de la distribución irregular de la jornada (bolsa), no se pueda trabajar más de 10 horas y no 11 horas como anteriormente.

También incluye el establecimiento de un permiso retribuido para asistir al médico especialista o acompañar al médico a familiares dependientes de 10 horas anuales, la ampliación del pago del Plus de Nocturnidad a las personas trabajadoras de producción que trabajan en horario nocturno, que los ritmos de trabajo no se puedan modificar sin negociación con la representación de los trabajadores, un complemento a la prestación de la Seguridad Social en situación de Enfermedad Profesional y un permiso adicional retribuido para desplazamientos fuera de España en caso de fallecimientos, nacimientos de hijos, etc., entre otros aspectos.

UGT afirma que ha conseguido que la patronal retire "de la negociación del convenio colectivo pretensiones tales como el trabajo en domingos, o incorporar fórmulas de abaratar la

contratación a través de habilitar el contrato de formación o practicas a categorías de oficial de 1ª y 2ª de producción", apunta el comunicado.