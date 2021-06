Un boletín de notas que persiste en el 10

Un pleno al 10 en todo. Eso es lo que logró una alumna del IES Ribera del Duero en la localidad ribereña de Roa este curso. Fátima Ben Bati puede presumir de que a lo largo de todo el curso sólo ha sacado dieces, en todas las asignaturas y en todas las evaluaciones. «Todos los años he intentado dar lo mejor, pero este año me lo había puesto como meta porque llevaba unos cursos que sacaba dieces y me quedaba con algún nueve siempre, era una espinita que tenía», confiesa la que puede presumir de ser la primera alumna de este instituto en lograr esta nota homogénea, que llevará al centro a proponerla como merecedora de una beca para el próximo curso, en el que ella pretende iniciar su carrera universitaria, apostando por Medicina u Odontología.

Esta joven nació en Marruecos pero su familia se vino aquí hace 16 años, cuando ella tenía a penas dos, y ahora residen en Tórtoles de Esgueva. «Mis padres iban a haberse ido a vivir a Aranda y me habría tocado hacer segundo de Bachillerato en Aranda, pero yo estaba muy a gusto con este grupo de compañeros y les pedí que nos quedásemos para acabar aquí», reconoce Fátima para mostrar el apoyo que recibe de su entorno más cercano.

La que es la mayor de cuatro hermanos confiesa con un atisbo de modestia que sus padres están muy orgullosos de sus notas y que han estado pendientes de ella y sus estudios. «Incluso me ven muchas veces muy volcada en los estudios, echando mucho tiempo e intentan que me dé un descanso y tome un poco el aire. Ahora mi madre me trae a mi hermano pequeño, que nació el año pasado, y me dice que cuide de él para que descanse un poco de estudiar», reconoce con una sonrisa porque «me lo paso bien», puntualiza.

A la hora de explicar lo que se podría calificar como el secreto de su éxito, Fátima Ben Bati no se considera un cerebrito ni una empollona. «No soy muy organizada, hay momentos que sí pero otros soy un desastre, lo que puedo decir a mi favor es que se me queda mucho de clase, hay cosas que las capto muy rápido y me ahorro tiempo de estudiar», se califica a sí misma. Lo que no deja de reconocer es que la calidad del profesorado también influye en el resultado de los alumnos. «Es muy bueno tener profesores que se preocupan de que lo entiendas, porque he tenido algunos que lo intentan pero no pueden y otros que lo sueltan y si lo entiendes así, bien, y si no te buscas la vida», recuerda, aclarando a renglón seguido que «este año he tenido suerte con los profesores, se preocupan de que entiendas lo que te están explicando».

Si se le pregunta por sus asignaturas preferidas, puntualiza que «que se me den más o menos bien no significa que me gusten», pero si tiene que elegir apuesta por «Matemáticas porque es muy práctica y la entiendo fácil; Inglés, sobre todo el año pasado y este, puede ser por profesora; y Biología, obviamente, desde siempre», poniendo en la otra punta de sus gustos la Química, que ni siquiera la escogió como asignatura opcional para su último curso de Bachillerato.