Solo dos centros piden renovar libros el próximo curso

Tras un curso escolar en el que la Dirección Provincial de Educación desaconsejó hace un año a los centros el cambio de libros de texto debido a la pandemia, para el próximo tan solo ha recibido dos solicitudes con este fin, que han sido autorizadas. Se trata del instituto Comuneros de Castilla, que renueva el ejemplar de tercero de la ESO de Inglés para su adaptación al proyecto bilingüe, y el colegio concertado Apóstol San Pablo, que modifica los de esta misma materia de quinto y sexto de Primaria, según la información facilitada por la Consejería de Educación.

En ambos casos se trata de autorizaciones excepcionales, ya que el resto de dotaciones educativas que han cumplido con el periodo de vigencia de los volúmenes que marca la ley, cuatro años, no tienen que superar este trámite. No obstante y en el caso contrario, cada vez son menos los centros que no mantienen ese plazo. De hecho, en el curso que acaba de terminar tan solo se permitió al colegio Sagrados Corazones de Miranda que modificará los de primero y segundo de Primaria de Matemáticas y cuarto y quinto de Inglés.

La citada normativa data del año 2016 y establece con carácter general que los cambios deben ser debidamente justificados, además de que la política al respecto de la Dirección Provincial es muy estricta y no autoriza ninguna renovación por cuestiones como el cambio de un profesor con el fin de dar continuidad al proceso educativo.

Esto permite que cada año sean más las familias que se benefician del programa de gratuidad de libros Releo Plus de la Junta de Castilla y León. Los últimos datos de la Consejería de Educación sitúan el número de solicitudes aceptadas en 7.790, lo que supone 735 más que hace un año o aumento del 10,4%. Un crecimiento que puede deberse a la ampliación de los límites de renta anunciada a principios de año.

Estas cifras corresponden a la primera resolución del programa regional, ya que, tal y como ha ocurrido en años anteriores, el número final de beneficiarios se incrementará con la inclusión de aquellos alumnos que ha quedado fuera del mismo pero que pueden tener acceso al banco de ejemplares al haber existencias disponibles.