El Patronato de San Antón pide albergue y centro de estudios

El nuevo Patronato de la Fundación San Antón, titular de las ruinas del convento de Castrojeriz, ha recibido con satisfacción, pero también con sorpresa el anunció realizado la semana pasada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que contempla destinar 800.000 euros a trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el histórico inmueble, dentro de las inversiones previstas en mejoras en el Camino de Santiago. Hasta ahí lo poco que se sabe de las intención del Gobierno de la nación respecto a la intervención en las ruinas.

Con ser bien recibido ese anuncio y a la espera de que se concrete algún proyecto, desde el Patronato se extrañan de que no se haya contactado con sus miembros para dar a conocer esta importante inversión. Su presidente, Ovidio Campo, explica, en todo caso, que están a disposición del Ministerio y es más, toman la iniciativa y ponen a su disposición el proyecto que la Fundación tiene desde el año 2008 para levantar en las ruinas un edificio de cuatro plantas para un nuevo albergue de peregrinos, centro de estudios y biblioteca. «Es lo que nos gustaría hacer y no es nuevo, ese proyecto está pensado desde hace 20 años. Lo que no queremos es que ellos nos digan qué han pensado hacer desde un despacho ministerial», añade el presidente del Patronato, que defiende que «ese inmueble y esos servicios son los que necesita San Antón», de ahí que estén dispuestos a decir lo que quieren, a asesorar y a proponer esa idea al Estado.

Ese proyecto sigue en pie y de hecho, el nuevo Patronato conformado el pasado mes de diciembre, ya estaba moviéndose para reactivarlo e, incluso, para buscar financiación. Realizado por el arquitecto Pedro del Barrio, después de 13 años habría que actualizarle, tanto desde el punto de vista arquitectónico como de inversión -éste está presupuesto en 308.000 euros-, pero en todo caso, la filosofía y esencia del edificio es la misma y el deseo de la Fundación del hospital de San Antón es ejecutarlo para dinamizar San Antón, la propia entidad y el Camino de Santiago.

El inmueble se levantaría en la zona de la espadaña, entre las tres paredes que se mantienen en pie. Campo explica que es el único espacio del viejo convento donde puede hacerse la obra. El diseño de Pedro del Barrio contempla 4 plantas; la planta baja se destinaría a recepción, una tienda de regalos, un despacho, lavandería, un pequeño bar y un almacén; en la planta primera, los dormitorios, duchas y aseos. En la planta segunda iría una vivienda de hospitaleros e invitados, más dormitorios, comedor de peregrinos y cocina, despensa y salón y finalmente, en la tercera, el Centro de Estudios Antonianos, sala de conferencias y exposiciones, biblioteca jacobea y almacén.

El futuro albergue doblaría en plazas al actual, que cuenta con 12. Además, Campo añade que más de 1.200 libros de San Antón de su propiedad, irían al nuevo edificio.

Del Barrio contemplaba la construcción del edificio como una ‘pecera’, con toda la fachada principal de acceso acristalada para darle luminosidad. Ovidio Campo añade que se conservaría el rosetón debajo de la espadaña, y que podrían abrirse las ventanas tapadas en los muros laterales. En todo caso, el presidente de la Fundación reitera que el proyecto necesita una importante actualización después de 13 años redactado.