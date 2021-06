Ábalos valora el papel del patrimonio contra la despoblación

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ha destacado este jueves en Ponferrada (León) la importancia de actuar en la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico para revertir el saldo demográfico negativo y ofrecer proyectos que aseguren la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos.

Así lo ha destacado durante la inauguración este tarde en la capital del Bierzo de las obras de rehabilitación del Castillo de los Templarios, que han ascendido a 1,6 millones a cargo del Programa de Conservación del Patrimonio Arquitectónico e Histórico del 1,5% Cultural.

Ábalos ha subrayado que con estas actuaciones también se recupera la identidad de los territorios y ha insistido en que "rescatar del abandono estos símbolos es un ejemplo de política".

"Conservar y gestionar adecuadamente este patrimonio es una fuente de riqueza, de empleo y de desarrollo", ha apostillado.

El Castillo de los Templarios de Ponferrada está considerado como el más notable del noroeste de España, con un origen prehistórico relacionado con un asentamiento de la primera Edad del Hierro.

Un total de 8.000 metros cuadrados conforman los restos históricos de este Castillo, declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional desde 1924 e integrado en la Red Nacional de Castillos y Palacios de España.

La intervención inaugurada completa las acciones del Plan Director, comenzadas en 1994, cerrando recorridos y habilitando puertas históricas ahora clausuradas, y también atajando la degradación cada vez más importante del muro norte, la única zona que corría verdadero peligro y que quedaba por restaurar.

Corredor Atlántico.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que tanto el Corredor Atlántico como el del Mediterráneo tienen fondos presupuestados y que lo que hay que hacer ahora es "trabajar en gestionarlos". Así lo ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la presentación de la inauguración de las obras de rehabilitación del Castillo Viejo de Ponferrada (León) donde ha recordado que ya hay contemplada una dotación presupuestaría "muy importante" que forma parte del Plan Europeo. "Es la primera vez que van a tener realmente recursos claros, de tal modo que el problema no va a ser ahora de recursos, sino capacidad para gestionar esos recursos, que es lo que nos tenemos que poner a trabajar pero que tienen de dos mil y pico millones de euros para los corredores transeuropeos", ha apuntado. Por último, y en referencia a la A-76, que unirá Ponferrada con Orense, Ábalos han insistido en que asumió "personalmente" el compromiso de priorizar este proyecto en nombre de su partido y lo mantiene. "Actualmente estamos en fase de redacción y mientras no se finalice no podemos hablar de inversiones o presupuestos, pero es evidente que se trata de una obra muy importante", ha argumentado.