Sacyl realiza 20 traslados forzosos al Edificio Rondilla

Sanidad ha realizado “traslados forzosos” de unos 20 profesionales de Enfermería del Hospital Río Hortega de Valladolid al Edificio Rondilla tras la apertura de una nueva unidad en este centro, considerado de referencia autonómica para la atención de la pandemia.

Así lo manifestó la secretaria de Satse Castilla y León, Mercedes Gago, en una rueda de prensa después de mantener una reunión con el líder socialista autonómico, Luis Tudanca, para analizar la situación de la pandemia y de los profesionales, que, según, la primera, están agotados por la falta de descansos y vacaciones.

Gago manifestó que esos traslados desde el Río Hortega al Edificio Rondilla se producen en el marco de aplicación del decreto aprobado por la Junta sobre las condiciones laborales de los profesionales. “No se ha negociado”, indicó en referencia los traslados.

La responsable de Satse criticó la aplicación del denominado "decretazo" cuando se afirmó por la Junta que no se aplicaría sin una negociación, lo que no se ha hecho y se ha abierto una nueva unidad no con sus recursos, sino con "traslados forzosos" de otros hospitales y centros, como el Río Ortega.