El sector cultural asume «con desánimo» un nuevo apagón

No se pueden hacer planes ni siquiera para mañana y tampoco se puede programar ante tanta incertidumbre. Las aperturas y cierres en materia cultural obligan a reubicar los espectáculos una y otra vez. El Festival de Teatro Local La Parrala, por ejemplo, estaba programado para el mes de noviembre, pero todavía no ha concluido y pese a las nuevas «recomendaciones» de la Junta para clausurar los espacios culturales que no competen al gobierno regional, mantiene las tres funciones pendientes de celebrar, dos de ellas este fin de semana.

La Junta cierra desde hoy la actividad presencial de los espacios culturales que gestiona la Consejería de Cultura (Museo de Burgos, Museo de la Evolución Humana, Biblioteca de San Juan y Archivo Histórico Provincial) y recomendaba hacer lo mismo al resto de administraciones, pero el Ayuntamiento de Burgos, al menos de momento, no ha clausurado los espacios municipales.

Lo cierto es que entre el sector cultural es evidente «el desánimo ante la constante incertidumbre», señala Violeta Ollauri, presidenta de la Asociación de Artes Escénicas La Parrala. Músicos, actrices, técnicos y bailarines ven peligrar de nuevo las pocas funciones que están teniendo. «A nivel laboral es horrible. Estamos con la soga al cuello. Es un palo que lo poco que hay se caiga y estar todo el día pendiente de lo que pasará mañana. Algunos compañeros comentan que ya no lo ven sostenible. Aguantaban preparando nuevos montajes, pero se agotan las fuerzas», añade Ollauri.

Fundación Caja de Burgos. Los programadores tampoco lo tienen fácil y menos aún si se pretende que se asuman las medidas de un día para otro. «Hay contratos de por medio, viajes programados, estancias... La Junta tiene que entender que necesitamos un mínimo de previsión. No se puede maniobrar así como así», aclara Óscar Martínez, de la Fundación Caja de Burgos.

De momento mantienen el concierto de esta tarde de Mayalde, al que ya hubo que adelantar el horario a las 18 horas para atender al toque de queda, y trasladan al 14 de mayo la función Losers de mañana. También dejan por ahora abiertas las exposiciones: la de Cultural Cordón porque se cierra el domingo y las del CAB porque «no es una actividad que cuente con presencia masiva».

IMC. La semana pasada el Instituto Municipal de Cultura se planteaba cerrar los espacios culturales desde este lunes, pero no lo hicieron al comprobar que la Junta no cerraba sus centros y mantenía la programación. Ayer no se atrevían a avanzar lo que iban a hacer porque la medida les pilló por sorpresa: «No sabíamos nada. Hubo un tiempo en que se consensuaba o preguntaban por nuestra opinión. Pero ahora nada», aseguraba anoche Nuria Barrio, vicepresidenta del IMC.

De momento, la programación en espacios municipales se mantiene.

Van Golem. A la expectativa estaban igualmente las salas de cine de la avenida Arlanzón. Con una sola sesión por el adelanto del toque de queda, los Van Golem habían optado por cerrar martes, miércoles y jueves. Ante este nuevo planteamiento no sabían lo que van a hacer: «No hemos tomado aún ninguna decisión».