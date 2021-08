Abierta la convocatoria para financiar cortometrajes

La Consejería de Cultura y Turismo publica hoy en el Bocyl la línea de subvenciones correspondientes al año 2021 para la realización de cortometrajes. Estas ayudas tienen como objetivo contribuir al fomento y promoción del sector cinematográfico y audiovisual a través del apoyo a determinadas inversiones promovidas por personas físicas o jurídicas privadas, que sean productores audiovisuales en la modalidad de cortometrajes cinematográficos, que tengan su domicilio o sede social permanente en Castilla y León.

Serán subvencionables, entre otros, los gastos generales de personal y viajes, alojamiento y manutención; los específicos de preproducción y producción; los de distribución, promoción y publicidad, o los gastos corrientes derivados de la realización del proyecto y el gasto en bienes de equipo. La actuaciones subvencionadas y los correspondientes gastos deberán haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, ambos inclusive.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, del 10 al 31 de agosto, ambos inclusive.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. El presupuesto para las subvenciones asciende a 100.000 euros. En cuanto a la cuantía individual, ninguna de las subvenciones que se conceda podrá superar el 75 % del presupuesto total del proyecto de cortometraje, con el límite máximo de 25.000 euros por proyecto.

Podrán realizarse pagos anticipados del cien por cien del importe total de la subvención concedida, previa petición de los beneficiarios, en el formulario de solicitud de la subvención, no siendo necesaria la constitución de aval para percibir el mismo.

La justificación del proyecto objeto de subvención deberá producirse hasta el 31 de julio de 2022, inclusive. La documentación justificativa que deberá presentarse será la indicada en el artículo 13 de la Orden CYT/774/2020, de 20 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras destinadas a financiar los cortometrajes, publicada en el Bocyl del 24 de agosto de 2020.

Los interesados podrán asistir el jueves 12 de agosto a las 12 horas a una webinar explicativa por videoconferencia a través de la web https://jcyl-culturayturismo.es/events/convocatoria-de-subvenciones-destinadas-a-financiar-la-realizacion-de-cortometrajes/ dirigida al sector audiovisual; para ello es preciso hacer la inscripción en la pestaña ‘Próximos webinars’, que permite interactuar; en la misma pestaña podrá visionarse con posterioridad, en el apartado ‘Sesiones anteriores’. Esta sesión explicativa será presentada por el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, y también podrá verse en directo por YouTube en la pestaña streaming, en este caso sin interactuación.

Apoyo a las industrias culturales

Entre las iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo para promover el desarrollo de las industrias culturales y creativas de Castilla y León destacan las llevadas a cabo en el sector de la cinematografía. A su creciente relevancia como manifestación artística y creativa, se suma su carácter estratégico como herramienta para la promoción de la lengua española, para la generación de riqueza y para la promoción turística de Castilla y León.

Por ello, la Junta ha redoblado esfuerzos en la presente legislatura para fomentar la creación audiovisual en la Comunidad, respaldar los proyectos de los creadores en este sector y, al mismo tiempo, impulsar la atracción de rodajes en el territorio de Castilla y León a través de la Castilla y León Film Commission, iniciativa a cargo de la Consejería de Cultura y Turismo que asesora y ayuda a los interesados en llevar a cabo rodajes cinematográficos en cualquier punto de la Comunidad.

Desde la Consejería se tiene en cuenta la relevancia del sector cinematográfico no solo por razones culturales y sociales, sino también porque esta industria sustenta un gran número de empleos directos (actores, productores, personal de salas, personal técnico, etc.) e influye en otros sectores relacionados con esta actividad, como son el turismo, la hostelería, imprentas, publicidad, transportes, etc.

Para impulsar este sector también se publican también hoy en el Bocyl las subvenciones para la participación en el programa ‘Comunidad TV’, destinadas a la realización de proyectos audiovisuales de entretenimiento destinados a ser emitidos por televisión.

De la misma manera, próximamente se convocarán las subvenciones correspondientes al año 2021 destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión.

La Consejería sostiene una política de apoyo a festivales cinematográficos, desarrolla otras iniciativas, como el programa ‘Quercus’ de apoyo a los cortometrajes, e impulsa la actividad de la Filmoteca de Castilla y León como centro de referencia de la Comunidad. Todo ello supone un “esfuerzo presupuestario sin precedentes” en la inversión en materia de cultura en Castilla y León, que es buena prueba del compromiso de la Administración autonómica con la promoción de las industrias culturales y creativas de Castilla y León.