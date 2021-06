Más de 20 juegos en Playstation Talents

Más de 100 juegos de los publicados en España los últimos 10 años han contado con el apoyo de PlayStation Talents, una iniciativa de Sony que se divide en cinco ramas de las cuales dos están centradas en educación (Futuros Talentos, que acerca a los estudiantes de Secundaria a la creación de videojuegos, y First, para estudiantes universitarios) y tres suponen dar facilidades para la producción de videojuegos españoles: Los Premios PlayStation, Games Gamp y Alianzas. Este año PlayStation participa en la producción de más de 20 videojuegos que presentó en el evento digital The Moment.

Los premios PlayStation están destinado a pequeños estudios, universitarios y jóvenes. Además de estar dotados con 10.000 euros, los ganadores tienen acceso a los kits de desarrollo para PlayStation 4 y un espacio para trabajar durante 10 meses, además de asesoramiento. El ganador de 2019, Clid the Snail (Weird Beluga Studio) tiene previsto salir este año. En Portugal PlayStation tiene una iniciativa similar y el ganador del mismo año, KEO (RedCatPig), también avanza en su desarrollo.

Además del ganador absoluto hay otras categorías cada año que valoran el arte o la innovación y algunos de los juegos que las han ganado pasan a formar parte de Games Camp, espacios en distintas ciudades para los que PlayStation elige a algunos estudios a los que proporciona oficina, kits de desarrollo para PlayStation 4, marketing y asesoramiento. Actualmente se están desarrollando Antro (Gatera Studio), en Barcelona; Rivalia, Dugeon Raiders (fsixgames), en Bilbao; Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey (The Not So Great), en Ibiza; Luto (Broken Bird Games), en Las Palmas de Gran Canaria; Welcome to Empyreum (Tapioca Games), en Madrid; System of Souls (Chaotic Lab), en Málaga; One Last Breath (Moonatic Studios) y Neon Hat (Entalto Studios), en Valencia.

Este año también tienen previsto salir otros juegos que han pasado por Games Camp o que se incluyen en la quinta rama de Talents, Alianzas, con la que PlayStation firma acuerdos con estudios españoles ya consolidados. Entre los que están ultimando el lanzamiento se encuentran The Many Pieces of Mr. Coo (Gammera Nest); The Crown of Wu (Red Mountain / Trazos); The Library of Babel (Tanuki Game Studio); Do not open (UnReality); Aeterna Noctis (Aetereum Game Studios); Twogether (Flaming Llama Games); Wukong (A Tale of Games); Inner Ashes (Calathea Game Studio), Probe: A Game Dev Experience (Voxel Labs) y Operation Highjump (Mansion Games).

Otros juegos desarrollados con PlayStation Talents acaban de salir al mercado como Itadaki Smash (Main Loop); Alba, una Aventura Mediterránea (UsTwo games) o Pocoyo Party (Reco Technology), y A Tales of Paper (Open House Games), ganador del Premio PlayStation en 2018, prepara una expansión.