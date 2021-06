De Novais: «Aranda la voy a llevar conmigo siempre»

La derrota del Blasgón y Bodegas Ceres en La Albericia de Santander (29-28), servía para poner, de forma dolorosa como no podía ser de otra manera (el equipo terminaba último en liga por la victoria de Cisne), punto y final a la temporada de la entidad ribereña en Asobal. También, para dar carpetazo definitivo a la etapa deportiva de Matheus De Novais en Aranda. Un ciclo que ya es historia por ambas partes, pero que De Novais no dejaba de tildar de «especial» en declaraciones a DB a pie de pista.

«He visto a los jugadores de Santander despidiéndose de sus compañeros y afición, y me he acordado de pronto que yo también he estado en Aranda bastante tiempo y debo muchas cosas buenas tanto al equipo como a la ciudad», exponía, el ya ex jugador amarillo, ligeramente emocionado instantes después de que la bocina electrónica del pabellón cántabro decretara el cierre oficial a la presente temporada.

«Ahora acabo un ciclo y empiezo otro, pero desde luego siempre voy a llevar cosas buenas conmigo de este club vaya donde vaya, porque éste ha sido mi primer equipo en España y ha sido el lugar donde he aprendido a hablar el idioma entre otras cosas».

Hechos que le evocaban «buenos recuerdos» en un momento que asumía de «reflexión» mientras contemplaba a sus rivales en pista entre abrazos (también a varios de sus compañeros haciendo lo propio, porque al igual que él muchos no seguirán en el club), y que le estaba llevando a acordarse también de la afición ribereña. Una afición que volvía a calificar de «increíble» una vez más y que, a pesar de no haber jugado en ningún otro sitio más para comparar, aseguraba echará «mucho de menos» porque su mérito, finalizaba, está en «escuchar siempre que no hay otra igual» a pesar de que Aranda sea «un lugar pequeño».

SUS NÚMEROS. Finalizada su etapa a orillas del Duero, Alicante espera ahora a De Novais. En tierras levantinas disfrutarán de la calidad del lateral la próxima temporada en División de Honor Plata. Una temporada que será ilusionante y en la que éste volverá a reencontrarse con su ex equipo, pero en la que tendrá que remar también mucho el bueno de ‘Mate’ para alcanzar sus cifras goleadoras de Aranda. Números dignos de elogio, y que ponen el broche perfecto a tres años y medio con 459 goles, y casi un centenar de partidos disputados (97).