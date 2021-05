«Hemos ganado tres títulos, ¿y? Queremos otro más»

Thadd McFadden se ha ganado un hueco en el corazón de los burgaleses después de dos temporadas defendiendo los colores del Hereda San Pablo. No solo por su juego, sino también por sus palabras y sus gestos de afecto hacia la afición. El cariño es mutuo porque el escolta americano, máximo anotador azulón en la liga regular, asegura que está encantado en la ciudad y listo para seguir haciendo historia. Eso sí, reconoce que el camino hacia el éxito no ha sido fácil y que lo pasó realmente mal cuando él y su familia se contagiaron de coronavirus, pero lo ve como agua pasada y mira con optimismo al futuro. El más cercano es el play off ante el Lenovo Tenerife, su exequipo, y, echando la vista un poco más allá, está su posible renovación, pero vamos paso a paso.

Otra vez contra el Tenerife y va a ser la sexta esta temporada. De momento, un balance de una victoria y cuatro derrotas, ¿cómo se afronta la eliminatoria contra un rival que se les ha dado mal?

Este es un partido de play off y es un tipo de presión distinta a la que puedes tener en uno de la liga regular. Yo lo afronto como si fuera una nueva temporada.

¿Cree que le puede afectar mentalmente al equipo o le motiva aún más?

Nos motiva más, pero el simple hecho de estar en el play off ya es motivación suficiente. Tenemos la oportunidad de hacer esta temporada todavía más exitosa.

El Tenerife llega como favorito por los precedentes y por ser cabeza de serie, pero la realidad es que en las Final Eight de Atenas y Nizhny Novgorod también participó y el San Pablo fue el campeón...

A eso me refiero. En un play off hay otro tipo de presión y puede pasar cualquier cosa. Es otro nivel de baloncesto. He jugado muchísimos partidos en los que no eres el favorito y he acabado ganando. Eso sí, no cabe duda de que el Tenerife es un gran equipo, con buenos jugadores y buen entrenador.

Volvamos al presente, ¿Cómo llega el Hereda San Pablo después de una temporada tan exitosa y exigente?, ¿tiene la sensación de llegar a este play off con los deberes hechos?

No, para nada. Te lo digo en serio. El equipo está en modo: ‘Hemos ganado tres títulos, ¿y? Queremos otro más’. De verdad, es como nos sentimos. Estamos muy motivados y sería una decepción si nos echan, aunque hayamos alzado tres trofeos.

¿Esa experiencia que ha ido acumulando la plantilla en las grandes citas se dejará notar en estos compromisos importantes?

Sí, sin duda. Además, tenemos un equipo veterano con gente que ha estado en situaciones así, no solo en esta temporada, sino a lo largo de su carrera. Hemos estado bajo todas las situaciones de presión que puedas imaginar solo en una temporada, así que estoy convencido de que nos va a ayudar.

Después haber pasado por el Tenerife y el Joventut, ¿se esperaba conseguir tantos éxitos con un club que no había debutado en Europa y era relativamente nuevo en la ACB?

Te voy a decir que sí. Cuando vi la plantilla y el entrenador sentí que podíamos hacer cosas grandes. Me encanta ganar y esa es siempre mi actitud, no me importa quién está enfrente. Podemos jugar contra los Golden State Warriors cuando tenían a Kevin Durant y, aun así, pienso que mi equipo va a ganar. Es una actitud. Soy un mal perdedor, no porque lo pague con los demás, sino conmigo mismo. Me encanta ganar y odio perder.

El verano pasado fue de los últimos en renovar, ¿tuvo dudas sobre su continuidad?

No, para nada. Eso es la negociación del contrato, que se alarga. Sabía que iba a volver. Tuve otras ofertas y el San Pablo seguro que también pudo firmar otros jugadores, pero sabía que nos íbamos a esperar mutuamente.

¿Cree que los que se fueron, como Lima y Bassas, se arrepienten?

(Sonríe) No lo creo. Ellos están felices y se alegran mucho por nosotros. Bassas fue a jugar a casa y Lima está donde vive su hija. Yo creo que todos estamos felices.

A lo largo de su carrera, ha cambiado bastante de equipo, ¿qué ha encontrado en Burgos para quedarse?

Debo decir que en todos los sitios que he estado de España he vivido buenas situaciones y éramos como una familia, pero en Burgos eso se lleva a un nivel más de confianza, desde la directiva hasta el entrenador. Eso nos ayuda mucho a nuestro éxito en la pista. Además, nadie quiere ser el protagonista, sino que todos se sacrifican por el equipo, es algo muy especial. Luego, por supuesto, está la afición.

Da la sensación de que es uno de los favoritos de la afición, ¿lo siente así?

(Se ríe) No sé, estaría muy bien, la verdad. Lo que te puedo decir es que me siento muy bien con ellos. Yo soy una persona feliz y valoro que la gente se tome su tiempo para animarnos y mandarnos mensajes, así que trato de devolver ese cariño. Es una pena que no puedan estar cerca del equipo en esta temporada tan fantástica.

La asistencia de público depende del nivel de alerta de la comunidad y existe la posibilidad de que en Tenerife se relajen las medidas y pueda haber afición, algo que parece improbable en Burgos, ¿lo considera injusto?

Quiero jugar con gente en las gradas. Prefiero jugar delante de mi público, pero no voy a poner excusas. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Nada, así que lo único que podría hacer es desconcentrarme.

¿Ha alcanzado su mejor nivel en Burgos?

Creo que en los últimos tres o cuatro años llevo jugando a un nivel alto, aunque esta es mi mejor temporada por lo que hemos logrado como equipo y algunos premios individuales.

Lo del ‘MVP’ de la final de Atenas debió ser muy especial...

Fue especial porque ser el ‘MVP’ de una final significa que has ganado el título. Dentro de 25 o 30 años la gente lo recuerda porque te llevaste el trofeo, no es lo mismo que un ‘MVP’ de la liga regular.

Dentro de su juego, tiene un talento increíble para anotar tiros imposibles en los momentos más calientes, ¿esa habilidad la tiene desde siempre o la ha ido desarrollando con el paso de los años?

Cuando jugaba en ‘casa’ ya tenía mucha presión. He lanzado muchos tiros a lo largo de mi carrera, unos les he metido y otros los he fallado. Si fallo el tiro, puedo vivir con la crítica y con todo lo que venga detrás. Lo importante es tener confianza. Si tiras, no puedes pensar en qué pasa si fallo. Hay que tener confianza en uno mismo.

La última, ¿se ve otro año en Burgos?

Por supuesto que me veo otro año aquí. Mi agente y yo hemos estado hablando y después del play off entraremos en conversaciones con el club para hablar de la próxima temporada. Lo ideal sería que siguiéramos todos para volver a hacer historia.