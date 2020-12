'Comprar' dos pájaros de un tiro

Que la pandemia de coronavirus y el confinamiento ha cambiado la vida de millones de personas no es nuevo. Sin embargo, el sentido común recomienda sacar lo positivo de las cosas -incluso de las que son menos buenas- para conseguir un bienestar que en ocasiones tambalea por agentes externos. No obstante, desde Frías han tomado ejemplo y pese a verse obligados a alterar las tradiciones navideñas no dejan de lado a los más necesitados.

«Se puede formar una montaña a base de granitos de arena», aseguran los fredenses, que entre los miembros de la Asociación Mujeres Luna, la de Jubilados y los cinco miembros del equipo de gobierno han reunido 1.250 euros y han adquirido todo tipo de productos alimenticios y del hogar para que Cáritas Merindades entregue a las familias con bajos recursos. 500 y 250 euros ha aportado cada agrupación y otros 500 de su propio bolsillo el alcalde y los concejales.

La campaña especial para adornar el tradicional pino de Navidad tendrá que esperar a 2021. La decoración y la iluminación del gran árbol que da la bienvenida a vecinos y visitantes en Frías ya se ha inaugurado, sin embargo las bolas solidarias no forman parte de la ornamentación. Estos adornos podían adquiriese en años pasados en los establecimientos de la localidad y la recaudación íntegra obtenida con su venta se destinaba a instituciones sociales como con Cáritas. También han colaborado con la Asociación Contra el Cáncer. Si bien, esta campaña aglutinaba a un número importante de personas en las calles de la ciudad más pequeña de España por lo que en esta ocasión el Ayuntamiento optó por entregar el donativo directamente a la asociación de Las Merindades. «Comentándolo con las agrupaciones se nos ocurrió que se podía donar una cuantía dirigida a actividades culturales y de ocio que en este ejercicio no se ha gastado como consecuencia de la pandemia», manifiesta Elena Santamaría, concejala del Consistorio fredense.

En un principio contactaron con el Banco de Alimentos de Burgos con el fin de realizar la aportación de 1.250 euros y fueron los voluntarios los que les recomendaron entregar la donación directamente a Cáritas. Así lo hicieron. El párroco de Villarcayo, Juan Miguel Gutiérrez, encargado de gestionar la entidad religiosa en la zona de Las Merindades agradeció la propuesta ya que la covid-19 ha impedido organizar una recogida de alimentos como en otras ocasiones.

Con esta campaña los vecinos de Frías no solo colaboran con el bienestar de los ciudadanos de la comarca que se encuentren en situaciones precarias sino que han dado un gran empujón a los comercios del municipio que en los últimos meses han comprobado como sus ingresos han descendido notablemente y nada tienen que ver con los de otras navidades. «Todos los artículos los hemos adquirido en la ciudad con el fin de aportar nuestra colaboración y fomentar las compras en el comercio local. Ahora más que nunca nos necesitan», añade Santamaría.