Burgos 'pierde' 19 pisos que cedió a la Fundación Lesmes

La necesidad de dar un alojamiento digno a las familias que viven en chabolas, casas prefabricadas e infraviviendas impulsó al Ayuntamiento en 1997, con la cofinanciación de la Junta, a poner en marcha el denominado Programa Dual de realojo en viviendas, acompañado de una educación familiar individualizada.

La gestión, la compra de pisos y el trabajo con los miembros de las familias, se encomendó a través de un convenio y luego un concierto a la Fundación Lesmes, una institución benéfico asistencial con experiencia en la integración de personas en situación de riesgo. De su patronato forma parte el propio Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y la FAE.

Y ahí es donde radica el problema. Los 19 pisos que se compraron entre 1997 y 1999 son propiedad de la Fundación Lesmes y figuran inscritos a su nombre aunque fueran adquiridos con dinero municipal. La exconcejala de Servicios Sociales, Gema Conde, reclamó esas viviendas para la ciudad en el mandato anterior para poner fin a una situación irregular,- dado que el resto de los pisos del Programa Dual (55) figuran a nombre del Ayuntamiento-, y ante la finalización del concierto con esta entidad en agosto de 2019 y la necesidad de sacar un nuevo concurso.

Se pidió un informe a la Asesoría Jurídica para explorar vías de rescate pero hasta ahora no se ha emitido y con malas noticias para la ciudad. Las 19 viviendas «son de la Fundación Lesmes» y solo revertirán al Ayuntamiento «cuando se disuelva, no pudiendo disponer de ellas sin la previa y expresa autorización municipal, tal y como establece en un acuerdo de Comisión de Gobierno de 1999». «Se reconoce que son de la Fundación pero condiciona su uso a la autorización municipal. Se podía haber cambiando cuando finalizó el primer concierto pero no se hizo», señaló la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez

Cómo recuperarlos. Ante la «incierta» recuperación de los mismos por la vía judicial, la Asesoría Jurídica plantea varias opciones para que sigan estando vinculados al Programa Dual. La primera sería disolver la Fundación Lesmes y así revertir los pisos, una posibilidad que Rodríguez no considera viable. La segunda es que el Patronato de la institución transmita voluntariamente los inmuebles al Ayuntamiento, lo que exigiría mayoría de dos tercios y la autorización del Protectorado pero ello acarrearía una disminución patrimonial de la entidad.

La única salida sería que la Fundación ceda el uso de los pisos al Ayuntamiento, dado que no puede utilizarlos sin la autorización municipal. Ello permitiría que continuaran vinculados al Programa Dual aunque la Fundación no gestione el mismo. Así se planteará en el próximo patronato.