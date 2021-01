Un Madrid muy mermado

Aunque las casas de apuestas den como favorito al Real Madrid en la Supercopa de España que arranca mañana con el Barcelona-Real Sociedad, lo cierto es que los de Zidane no pueden ni deben confiarse porque la tendencia del equipo es a la baja, máxime tras el tropiezo ante Osasuna del pasado domingo y el pésimo momento de forma de su único faro en ataque, Karim Benzema, que lleva tres partidos sin marcar, ni asistir y ni siquiera sin lanzar a puerta.

A esto hay que sumar la baja por lesión de Dani Carvajal (también Jovic se ‘cae’, aunque no cuenta para Zidane) y que el Athletic, su rival del próximo jueves, lleva más días de descanso, ya que ‘Filomena’ suspendió su partido contra el ‘Atleti’, y el club merengue pasó una auténtica odisea para viajar a Pamplona (casi cinco horas metida la expedición en un avión en Barajas) y para salir de ella (no volvieron a Madrid y salieron para Málaga, lugar de la semifinal, ayer al mediodía).

Los de Zinedine Zidane se ejercitaron a puerta cerrada en el estadio Ciudad de Málaga, anexo a La Rosaleda, escenario del choque ante los ‘leones’, duelo en el que intentarán revertir la situación decreciente que padecen desde hace muchas jornadas, ya que en diversos triunfos el buen juego no acompañó, con señales alarmantes a las que no se le dio importancia por los resultados cosechados, comenzando por la absoluta dependencia que tiene el equipo en ataque de Karim Benzema, que parece haberse contagiado del tono bajo del equipo blanco.

Además, el Madrid no podrá contar con Dani Carvajal ni con Luka Jovic para la semifinal. El lateral y el delantero aún no se han recuperado de unas molestias musculares que sufrieron, el primero, tras su último partido (ante el Celta) y, en el caso del serbio, durante un entrenamiento. Ninguno de los dos estará a disposición del Zidane para afrontar el primer duelo de la Supercopa. De hecho, no viajaron a Pamplona.

El primero, que ayer celebró su 29 cumpleaños, estaba sancionado por acumulación de amonestaciones, aunque se estuvo ejercitando al margen del grupo, lo que hizo sonar las alarmas, ya que recientemente estuvo en el dique seco por una lesión importante. En cualquier caso, el futbolista arrastraba molestias y bajo ningún concepto se ha querido arriesgar con él. Con el serbio no hay ningún problema porque Zidane no cuenta con él, prefiere a Mariano, al que le da minutos con cuentagotas.

Los dos futbolistas solo se desplazarían a Andalucía para jugar la posible final y ambos están recuperados al cien por cien.

Con la baja del ‘pepinero’, la principal opción de Zidane para el lateral es Lucas Vázquez, que ya jugó en la posición de ‘dos’ en El Sadar. Se abre también la opción de Nacho si el galo opta por adelantar al gallego a la posición de extremo diestro en detrimento de Asensio.