El albergue juvenil suma ya un año y medio cerrado

El albergue juvenil de la calle Miranda, al que la irrupción de la pandemia obligó a cerrar el año pasado y cuyo contrato con la anterior concesionaria de la dotación expiró también en 2020, acumula ya un año y medio sin actividad y no reabrirá al público hasta, al menos, ya entrado 2022. Eso, en el caso de que se reciban ofertas para gestionar este espacio. Algo que es una incógnita en un contexto como el actual

La concejala de Juventud, Estrella Paredes, defiende que si no se ha publicado aún el concurso es porque se ha entendido que la pandemia desaconsejaba su licitación. Fundamentalmente porque se creía que nadie se presentara a la puja o quien lo hiciera ofertara cantidades muy bajas.

Lo cierto es que este año y medio que el recinto lleva cerrado no ha servido para lograr grandes avances en la tramitación administrativa ya que el estudio de viabilidad (preceptivo) aún no ha finalizado. Y sin ese trabajo, que deberá de publicarse en el boletín, no se pueden aprobar los pliegos para licitar la explotación de este espacio.

Paredes asume que es prácticamente imposible que el albergue juvenil pueda abrir de nuevo sus puertas este mismo año y añade que todavía es pronto para poder avanzar los requisitos que pondrá el Ayuntamiento al futuro gestor. Es decir, si tiene que abonar algún tipo de canon, si tiene que realizar inversiones o trabajos de mantenimiento...

El principal hándicap de este espacio en un momento como el actual es que algunas de las habitaciones están diseñadas para que en ella pernocten hasta 8 personas. Y el resto de las estancias están preparadas con 4, 5 o 6 camas. Muchas de ellas, literas.

Hace ya 6 años que abrió al público esta instalación en la que se anunció una inversión de alrededor de 300.000 euros. El albergue tiene una capacidad de alrededor de 120 plazas.