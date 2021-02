El Centro Sociocultural de Mayores (CSM) permanece cerrado desde el 31 de julio, pero en su interior hay cierta actividad porque al menos tienen que entrar al espacio municipal para vaciar los cincuenta recipientes repartidos por todas las salas para recoger el agua de las goteras. Izquierda Unida denuncia esta situación "bochornosa", que la instalación de la calle Los Almacenes arrastra desde hace años, e incluso afectaba cuando los usuarios acudían cada día para realizar las actividades programadas en su interior, para favorecer un envejecimiento activo.

La formación evidencia problemas de humedades en los techos, paredes, el suelo en algunos puntos ha empezado a levantarse, cuentan con cristaleras que hay que cambiar, existen grietas y agujeros en los tabiques, el equipamiento informático está obsoleto y la puerta pesa demasiado para el tipo de usuarios para los que está pensado este servicio. Además, la instalación no cuenta con plan de evacuación.

"El abandono es total y evidente, por lo que las reparaciones son urgentes porque la situación es lamentable", critica la concejala Charo Diez, que añade que el equipo de gobierno conoce el deterioro porque los propios usuarios del centro lo han comunicado en más de una ocasión y las quejas quedan reflejadas en las memorias anuales del CSM. A esto, suman que en los últimos siete años la formación ha demandado mejoras que no llegan.

El centro de mayores sufre años de abandono

La concejala no entiende que el Ayuntamiento de Miranda no aproveche este momento para completar las obras, porque "al estar cerrado, este año pasado ha sido un momento idóneo para acometer los arreglos al vaciarse el centro y suspenderse la actividad". Pero la realidad dice lo contrario, como reprocha el portavoz del grupo, Guillermo Ubieto, que también revela la problemática y remarca que en el Presupuesto de 2020 existía una partida de 40.000 euros para las mejoras, pero "solo han invertido un 13%, que son 5.300 euros y no se ha iniciado ningún expediente de obra más".

La formación destaca que anteriormente las cantidades incluidas en las cuentas locales rondaban los 3.000 euros, por lo que entienden que el incremento responde a un análisis municipal para valorar el coste de la actuación. Por este motivo, no comprenden que para 2021 la cifra haya caído hasta los 20.000 euros, que adelantan que no cubrirán la reparación de todos lo desperfectos, por lo que afirman que "la preocupación del equipo de gobierno por este asunto es cero".

Gestión. El pésimo estado que presenta la sede del CSM es la prioridad, pero en IU también inciden en la necesidad de reactivar el servicio. "El contrato se firmó en 2015 con una vigencia de cuatro años, prorrogables por seis meses más y el 29 de febrero de 2020 acababa", resume Diez, que repara en que la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento acordaron ampliar la relación hasta el 31 de julio. En esa fecha finalizaron las actividades presenciales, "algo que nos preocupa por la salud de nuestros mayores", manifiesta Diez.

En los Servicios Sociales municipales ultiman la redacción del pliego de contratación, pero por el momento no han iniciado el proceso de licitación, aunque en el Presupuesto de 2021 continúan reflejados los 175.000 euros para reactivar la programación.

Con este dinero, IU recuerda que se pagan hasta 20 sueldos con distintos horarios porque la mayoría de los trabajadores del CSM no tienen jornada completa, aunque sí que poseen en común que "desde el 1 de octubre están en la calle". Por el momento, en la formación aclaran que al menos tardarán otros dos meses en sacar el pliego, valorar las ofertas y adjudicar el nuevo contrato. Pero antes de iniciar la actividad solicitan que arranquen los trabajos para adecuar las instalaciones.