No sabéis cuánto os echaba de menos

Era inevitable que cada día, al salir del colegio o en paseos con sus padres los fines de semana, los niños miraran de reojo, resignados, los parques infantiles vacíos. Algunos lucían cintas destrozadas por los que no podían aguantar la tentación. No importaba las innumerables veces que los Bomberos, la Policía Local o Protección Civil tuvieran que reponerlas, siempre había alguien dispuesto a burlar tan inocente medida de protección. Las barreras de plástico cayeron ayer después de tres meses levantadas. Era mucho tiempo. Por eso los más pequeños no esperaron a comer para volver a las zonas de juegos. Para disfrutar del primer regalo de Navidad, ése que tantas veces este año les ha arrebatado la pandemia.

Los servicios municipales prepararon la llegada de los chavales la noche anterior. Retiraron las protecciones e incluso desinfectaron algunos de los columpios. A primera hora de ayer estaban listos para la ‘batalla’, aunque hubo que esperar al mediodía para ver las primeras sonrisas asomar por los parques. En el de Venerables, donde en las últimas semanas decenas de adolescentes se reúnen los viernes -en ocasiones para beber-, tres niñas compartían una rueda, se aferraban a las cadenas que la suspendían en el aire y daban vueltas sin parar ante la atenta mirada de los adultos que las acompañaban.

En Regino Sainz de la Maza, los chicos y chicas habían dibujado las últimas semanas un campo de fútbol imaginario con la zona de juegos como espectadora. Los bancos hacían de porterías y solo necesitaban un balón para pasarlo bien.

Ayer volvieron a dejar el esférico de lado y después del ‘cole’ los columpios volvían a lucir la alegría perdida. Los muelles iban de un lado a otro y los chavales sentían el viento en la cara. Sus padres procuraban que la felicidad no fuera excesiva.

«Le prometí que vendríamos y tenía que cumplir, pero ya le advertí que había que tener cuidado. Mi hijo entiende que si no quiere que lo vuelvan a cerrar tiene que disfrutar con moderación», comentaba Juanjo sin quitar el ojo de encima a su pequeño, que se mecía en la sillita del columpio. «Era difícil contenerles más. Cada poco tiempo le llamo para desinfectarle las manos», añadía Alejandro, otro progenitor que accedió a los deseos de su retoño.

Por la tarde, en Virgen del Manzano parecía como si el tiempo se hubiera detenido a finales de septiembre, pero en el ambiente se respiraba mucha más precaución. Las madres se desgañitaban pidiendo a sus niños cautela. Había que disfrutar, sí, pero sin perder de vista que el bicho sigue acechando y amenaza con volver a cerrar los columpios si no lo evitamos entre todos.

78.600 euros de limpieza. Casi a la misma hora en que los más pequeños quitaban las telarañas a las zonas de juego, el concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, anunciaba la adjudicación de los trabajos de desinfección de los 180 parques infantiles a la empresa Euroservicios y Obras Forestales Eurofor. El coste de los próximos cuatro meses será de 78.604 euros.