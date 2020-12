Las capturas de corzo o jabalí elevan un 27,5% la caza

Las posibilidades cinegéticas en Castilla y León mantienen una tendencia ascendente, donde el número de capturas se ha incrementado en un 27,5% en la última década. Este crecimiento no es generalizado en todas las especies pero sí de forma mayoritaria en aquellas de caza mayor, caso del jabalí, el corzo o el ciervo. Su proliferación sigue generando importantes problemas, tanto en lo que a la seguridad vial se refiere como en el campo, tanto en la agricultura como en la ganadería. El número de capturas en la última campaña alcanzó en Castilla y León 1,9 millones, un 27,5% más que hace una década cuando, en la temporada 2009-2010 las capturas en la Comunidad se situaron por encima de 1,5 millones. Este incremento viene propiciado en buena medida por el aumento en la caza de animales como el jabalí, el corzo, el ciervo o el conejo, que no solo suponen un importante riesgo para la seguridad vial sino también para agricultores y ganaderos. Aunque entre las cuatro especies tan solo suponen un 27,7% de total de capturas, son los animales que mayor número de daños están provocando en el campo. Pese a que no hay censos concretos, en general es el número de capturas el que permite hacer una estimación global, ya que la fórmula empleada para ello suele la de multiplicar por cuatro el número de ejemplares cazados, aunque el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, reconoce que esa estimación no siempre es correcta porque con esa fórmula el número de animales es muy superior, en algunos casos como el jabalí hasta siete veces más y también en el caso de los corzos «hay muchísimos». En relación a las especies más problemáticas, según los datos de la Junta recogidos por Ical, en la última década, el número de jabalíes se ha multiplicado casi por tres, al pasar de los 17.916 a los 53.139, lo que supone un aumento del 196,7%; en el caso del corzo ha aumentado un 163,1%, desde los 8.972 de hace diez años a los 23.604 de la última campaña.

Las capturas de corzo o jabalí elevan un 27,5% la caza