Madrid no se plantea volver a las mascarillas en exteriores

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha insistido en que la Comunidad de Madrid no se plantea "de momento" ni la vuelta a las mascarillas en el exterior ni toque de queda.

Tras intervenir en el acto de clausura del curso que el Gobierno regional imparte a los aspirantes a voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil, López ha indicado que la consejería de Sanidad, como autoridad sanitaria, "no se plantea de momento pedir el cambio de la norma" estatal dado que la población madrileña "es muy responsable".

"En espacios públicos donde no se puede garantizar la distancia de 1,5 metros estamos utilizando las mascarillas. Eso se llama responsabilidad", ha aplaudido. El consejero ha puntualizado en esta línea que él no discute "a los técnicos y expertos pero los mayores focos de contagio no se producen en espacios abiertos".

En cuanto a un potencial toque de queda, López lo ha descartado dados los datos de la situación epidemiológica. "Efectivamente ha habido un incremento de infectados y camas de hospital sin que haya una gran presión hospitalaria pero estamos mejor que hace un año y esto determina que, de momento, no sean necesarias ese tipo de medidas extremas".

A lo que ha sumado que el toque de queda tiene "difícil encaje según la sentencia del Tribunal Constitucional si se hace de forma muy intensa". En la Comunidad de Madrid apuestan por "medidas proporcionadas, efectivas y no efectistas", además de poner el foco en que consideran que "se está alcanzando el pico de esta quinta ola y comenzará a bajar, máxime en agosto, cuando Madrid se descomprime demográficamente".