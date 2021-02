Caselli quiere recuperar las categorías inferiores 

Antonio Caselli, máximo accionista del Burgos CF, hizo ayer público un comunicado dirigido a las familias de la cantera, accionistas y la afición blanquinegra. En el escrito asegura que su intención es la de «recuperar a partir de julio las categorías inferiores».

«Todo hace pensar que el único interés del Burgos Promesas es quedarse, a futuro, con todas las fichas de los jugadores de nuestras categorías inferiores, intentando forzar a sus padres a firmarlas. Le pido a todos los padres que actúen con total libertad. Si les gustaría entregar la ficha de sus hijos al Burgos Promesas, firmen con ellos. Por el contrario, si tienen la voluntad de defender el escudo del Burgos en el futuro, no firmen», señala el argentino.

También habla en el comunicado de los dirigentes del Promesas. Asegura que el Burgos CF «nunca dañó la imagen ni la honorabilidad» de los responsables naranjas, así como confiesa que le invade «una sensación de tristeza» por las «agresiones públicas» que está sufriendo el club «con comunicados inverosímiles y declaraciones a medios que no se ajustan a la realidad».

No descarta emprender acciones legales contra el club de Castañares. En el último punto de su comunicado agradece el apoyo de los padres. «Los entiendo cuando me dicen que no pueden dejar a sus hijos en una entidad dirigida por personas con las que no comparten los mismos valores», acaba.